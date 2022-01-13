洛阳老城区：推动传统文化与现代生活相连接 让非遗活起来、火起来 【视频】

13日，在洛邑古城内，身着古装的游客穿梭于古香古色的街巷，品美食、观演艺、赏非遗，尽情感受“梦里隋唐，尽在洛邑”的锦绣盛景。

13日，在洛邑古城内，身着古装的游客穿梭于古香古色的街巷，品美食、观演艺、赏非遗，尽情感受“梦里隋唐，尽在洛邑”的锦绣盛景。

近年来，老城区不断推动非遗与现代生活相连接，使其焕发新的光彩。

汝阳刘毛笔传承人正在现场制作毛笔

在洛邑古城汝阳刘毛笔店内，传承人正现场介绍毛笔制作技巧：“一支毛笔制作完要经历分毛、脱脂、去绒、装毛、齐毛等共128道工艺。”游客们一边听、一边看，现场感受汝阳刘毛笔的手感。

如今，洛邑古城已引入汝阳刘毛笔、唐三彩、牡丹瓷等国家、省、市级200余项非物质文化遗产业态。除传统展示外，在洛邑古城内，传统非遗还与年轻人喜欢的剧本杀相结合，带给玩家多元化的非遗体验。