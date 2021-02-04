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即日起，洛阳开展城市道路“清爽行动”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 17:58

　　15日，记者从洛阳市创建办获悉，即日起，洛阳市将在城市建成区开展为期一个月的城市道路“清爽行动”，市民可拨打“清爽行动”举报热线12319反映相关问题。

　　此次城市道路“清爽行动”由洛阳市城市管理局统筹协调，各区具体实施，重点清除城市建成区内，单位或个人占用城市道路空间擅自设置各类障碍物及广告等问题，规范沿街经营行为，确保城市公共空间清爽、规范、干净、有序、安全，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

　　按照相关实施方案，城市道路“清爽行动”将围绕10个方面的问题进行集中整治：

　　1.乱停乱放

　　重点治理机动车、非机动车、共享单车不在统一施划的停车线内停放，朝向不一致，逆向停放、泊位以外停放、占压绿化带停放等行为。

　　2.占道经营

　　重点治理沿街商铺未经城管部门同意占道(店外)经营。经批准的占道(店外)经营必须在城管部门指导下划线并不得超出划线区域；店外经营餐饮或汽修的商铺，需在地面铺设地板革等隔离材料，防止油污污染路面，经营活动不得影响居民生活，不得影响交通通行。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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