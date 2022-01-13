网友反映王城大道一路口信号灯设置不合理 市公安局：已优化调整

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：王城大道唐宫路由南向北辅道右转还要等信号灯，这样经常出现可以直行时，因为右转是红灯，最前方车辆是右转，导致直行车辆无法通行。同样，在右转绿灯亮时，因为最前面车辆是直行在等红灯，导致右转车辆无法通行。路口通行效率极低，希望有关部门能对此路口进行优化调整。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：王城大道唐宫路由南向北辅道右转还要等信号灯，这样经常出现可以直行时，因为右转是红灯，最前方车辆是右转，导致直行车辆无法通行。同样，在右转绿灯亮时，因为最前面车辆是直行在等红灯，导致右转车辆无法通行。路口通行效率极低，希望有关部门能对此路口进行优化调整。

洛阳市公安局回复：接到您反映的情况后，我们立即安排辖区交警加大这一路段的巡查力度，经查看，该路口直行指示标线前期已进行过消除，但由于时间原因还能隐约看到，现已联系设施部门将其彻底消除。下一步工作中，辖区交警将积极协调有关部门对此路段设施再次优化调整。

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