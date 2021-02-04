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《洛阳市城市区部分道路命名方案》发布 对43条道路进行规范命名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.16 17:38

洛阳市人民政府办公室
关于印发洛阳市城市区部分道路命名方案的通知

洛政办〔2021〕54号

各城市区人民政府(管委会)，市人民政府各部门，各有关单位：

　　《洛阳市城市区部分道路命名方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。

　　2021年11月16日

洛阳市城市区部分道路命名方案

　　2020年以来，我市城市区多条新修、扩建、延伸道路陆续完工，市内道路交通网络持续完善、通达度日益提升。为进一步加强城市管理，提升地名规范化水平，市民政局依据《地名管理条例》《河南省地名管理办法》《洛阳市地名管理办法》，坚持“突出历史名城、展示文化内涵、体现地域特点、方便群众记忆”的总要求，按照“主干道路融入城市文化、小街小巷体现区域风貌”的基本原则，经征求意见、专家论证、修改修订，市政府常务会议研究审定，形成《洛阳市城市区部分道路命名方案》。

　　《洛阳市城市区部分道路命名方案》共对43条道路进行规范命名，其中跨区道路1条、涧西区10条、西工区6条、老城区1条、瀍河区1条、洛龙区8条、高新区6条、伊滨区10条。按照《洛阳市地名管理办法》要求，此次道路更名涉及到的财政、公安、住建、城市管理、自然资源和规划、交通运输、市场监督管理局等部门和相关城市区政府要密切配合，积极做好宣传工作，并按照各自职责做好地名管理各项工作，尽快完成道路更名后地图、交通、道路标志、标识物的修改、更换及设置等各项工作，因此次道路命名、更名涉及到的居民、企事业单位更换各种证件产生的费用由市财政承担。

　　各单位和公民要严格使用标准地名，未经批准的地名，任何单位和个人不得在媒体和其它公开场合使用，标准地名不得擅自变更。今后报刊杂志、地图出版、新闻报道和行文书信，一律使用现在确定的标准名称。凡有印刷使用密集地名出版物的部门和单位，印刷前必须将涉及地名名称的内容报市民政局审查。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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