网友反映王城大道一路口交通标线设置不合理 洛阳市公安局：将优化调整

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：王城大道与唐宫路由南向北辅路交通标线设置不合理，建议该辅路改为机动车只能右转，不能直行。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：王城大道与唐宫路由南向北辅路交通标线设置不合理，建议该辅路改为机动车只能右转，不能直行。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：王城大道与唐宫路由南向北辅路交通标线设置不合理，右转车辆也需要等信号灯，经常是一辆直行车、一辆右转车依次排列，造成道路拥堵，建议该辅路改为机动车只能右转，不能直行。
洛阳市公安局回复：交警部门已和施工方联系，此车道将取消直行车道，变为右转车道。
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