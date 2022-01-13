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“洛城福尔摩斯”韩作君：从指纹中破译正义密码
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 08:44
认真工作的韩作君

　　在刑事案件中，一枚小小的指纹，承载着正义的密码。市公安局洛龙分局刑事侦查大队民警韩作君参加公安工作14年来，从一枚枚指纹中破译正义的密码。日前，他被评为全国特级优秀人民警察。

　　被称为“洛城福尔摩斯”

　　韩作君今年47岁，曾在中国武警黄金部队服役。2008年转业时，他毫不犹豫地选择了警察岗位，成为一名基层刑事技术人员。

　　再次成为一名“新兵”，为尽快提高业务水平，他从基础的现场勘验笔录、现场制图等工作虚心学习，每次勘验完都认真分析，将每一名犯罪嫌疑人、每一起案件、每一个痕迹都记录下来。每当遇到同事出现场归来，他总是习惯性地询问现场及建档情况，翻看现场照片及视频资料，熟悉现场鞋印、现场指掌纹特征及作案人的体貌特征，找寻案件间的关联线索。久而久之，很多重要信息都印在了他的脑海中。

　　韩作君还自学指纹学、足迹学、痕迹学、犯罪心理学等知识，注重新技术的学习及各系统融合应用，学习并熟练掌握了多个公安业务系统，逐渐成为全市闻名的刑事技术能手。他探索的“勘必细、比必快、串必准、打必狠”工作法在全市推广应用，大大提升了刑事技术质效，他被同事称为“洛城福尔摩斯”。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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