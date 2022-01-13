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涧西区4月1日要全员核酸检测？相关部门：假的！尚未发现阳性人员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 00:09

　　3月31日晚，一则涉及涧西区于4月1日开展第二轮全员核酸检测的紧急通知，在洛阳本地微信朋友圈流传。记者从洛阳市卫健委、涧西区政府有关部门获悉，网传消息不实。另外，目前，涧西区尚未发现阳性人员，请广大市民以官方通告信息为准，不信谣，不传谣。

　　网传通知内容如下——

紧急通知

全区各位居民：

　　为切实做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战，根据市委、市政府疫情防控工作安排，现将有关事项紧急通知如下：

　　一、4月1日8:00-15:00全区开展第二轮全员核酸检测。

　　二、本次核酸检测以小区为单位，全区所有小区实行封闭管理，居民暂时居家，不得离开小区。

　　三、全区所有人员居家静止、听候安排，在核酸检测结果出来前一律不能流动。

　　四、任何人不得信谣传谣，不得通过网络传播疫情方面的信息。对造谣传谣者，一经发现将依法依纪严肃处理。请广大人民群众积极配合做好本次全员核酸检测工作。

　　涧西区区疫情防控指挥部

　　2022年3月31日

　　3月31日23时30分前后，记者从涧西区疫情防控指挥部得知，上述网传消息不实。

　　“近日，涧西区疫情防控指挥部根据疫情防控形势进行研判，前期确实做了再次全员核酸检测准备的部署，并通知辖区志愿者待命，但最终方案并未执行。”相关负责人说，4月1日，涧西区不会进行全员核酸检测，且涧西区尚未发现阳性人员。（洛报融媒·洛阳网记者　王博东）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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