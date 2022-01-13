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读绘本、看电影、做手工……洛阳市少儿图书馆多项活动邀您免费参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 17:23

　　陪伴是给孩子最好的礼物，亲子共读是陪伴最好的方式，周末，洛阳市少儿图书馆不仅有专业老师带您和孩子体验绘本阅读，您还能带孩子一起免费看电影、做手工。

　　1.数学绘本《大家来切派》

　　活动时间：2月26日上午10时

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆内的国学馆(会展中心三楼)

　　活动对象：6岁以上儿童，线上限报10人

　　主讲老师：李艳敏(洛龙区第一实验小学安乐校区)

　　2.萤火虫放映室《罗小黑战记》

　　活动时间：2月26日下午3时

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆报告厅(会展中心三楼)

　　活动对象：不限年龄，线上限报70人

　　3.萤火虫手工坊《立体仙人掌》

　　活动时间：2月27日上午10时

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆萤火虫工坊(会展中心三楼)

　　活动对象：7岁以上儿童，线上限报15人

　　主讲老师：吕亚萍(高新区孙旗屯小学)

　　4.整本书阅读《小猪变形计》

　　活动时间：2月27日下午3时

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆内的国学馆(会展中心三楼)

　　活动对象：6岁至8岁儿童，线上限报16人

　　主讲老师：田甜老师

　　5.萤火虫故事会《999只青蛙兄弟的春天》

　　活动时间：2月27日上午10时

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆畅元大厦分馆(中州西路22号畅元大厦5楼)

　　活动对象：5岁以上儿童，线上限报20人

　　主讲老师：葛晶(789少儿阅读推广联盟志愿者)

　　以上活动报名方式：微信关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”公众号，进入微服务大厅，点击活动报名(活动较多时页面显示不完整，点击更多可查看各活动报名信息)；报名后请关注公众号提示信息，查看是否报名成功。

　　提醒：入馆时请配合疫情防控工作，自觉佩戴口罩，出示健康码、行程码、量体温，间隔一米距离。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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