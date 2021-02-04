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猜灯谜、挑战创意冰壶……洛阳市少儿图书馆邀您闹元宵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.10 11:27

　　2022北京冬奥会吉祥物冰墩墩凭借呆萌、可爱的表情实力圈粉，冰壶、单板滑雪等冰上项目也吸引着大家的目光。即将到来的元宵节，洛阳市少年儿童图书馆为大朋友和小朋友准备了猜灯谜、赢积分、挑战创意冰壶体验拿大奖等活动，一起来欢乐闹元宵吧！

　　一、线下活动

　　1.“正月十五闹元宵”图书灯谜会

　　(2月15日，会展中心馆现场报名)

　　2.猜灯谜赢得积分，即可体验冰壶大作战

　　3.用剪纸和面塑打造你的专属冰墩墩，还有多项非遗项目等你体验，包括金石传拓的拓片制作，了解并穿着非遗大袖衫拍照，学习传统璎珞的制作技艺等。

　　4.“奏响天籁之韵·中国原创绘本插画展”

　　(2月12日至2月28日，会展中心馆艺术空间)

　　5.伊禾童悦书房开馆揭牌仪式，现场将有地方非遗项目体验等您参与，包括传统印染技术、栾川豆腐制作、梨花教子擂台等，体验活动项目还有多种传统元宵节美食等您品尝。

　　(2月14日，地点：栾川县伊禾童悦书房)

　　6.元宵节创意手工《灯笼》

　　(2月12日，微信公众号后台报名)

　　7.萤火虫放映室《攀登者》

　　(2月12日，微信公众号后台报名)

　　8.当绘本遇上瑜伽(低幼专场)

　　(2月13日，微信公众号后台报名)

　　9.畅元大厦馆元宵故事会《一张全家福》

　　(2月15日，微信公众号后台报名)

　　10.麻屯分馆冬奥绘画“冰墩墩”

　　11.麻屯分馆元宵节亲子DIY

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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