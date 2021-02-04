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徐衣显调研督导城市区高中迁建工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 20:40

徐衣显调研督导城市区高中迁建工作时强调
前瞻布局推动教育资源最优化配置
拉高标杆全力办好人民满意的教育

　　24日，市委副书记、代市长徐衣显深入中心城区实地调研督导城市区高中迁建工作，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，始终把教育放在优先发展的战略地位，紧紧围绕人民群众对优质教育的新期待新需求，坚持规划引领、科学统筹、综合施策、压茬推进，优化配置教育资源，激发教育事业发展生机活力，全力办好人民满意的教育。

　　当天，徐衣显深入高新区、涧西区、西工区、老城区、瀍河区、伊滨区、洛龙区，逐个实地察看首批外迁高中选址点位，听取拟建设规模、规划布局、现状周边配套等情况，现场办公、研究方案、解决问题。

　　调研中，徐衣显强调，教育是基础工程、民生工程、综合工程，关系千家万户，惠及子孙后代。各区各有关部门要认真落实市委市政府决策部署，统一思想、提高站位，切实增强加快推动教育高质量发展的紧迫感、责任感、使命感，深刻把握教育发展方针和学生健康成长的周期性规律，坚持前瞻性、现实性，高质高效推进高中迁建工作，加快补齐教育公平发展、均衡发展中的短板不足，更好满足人民群众家门口“上好学”的需要。要着眼“三年三批”科学制订建设方案，按照“成熟一个实施一个、成熟一批实施一批”的原则，调整优先序、明确路线图、压实责任链，逐个攻坚、节点推进、挂图作战，加快选址、设计等各项前期工作，统筹安排迁建资金来源，成熟即建、急者先建，尽快改善城区办学整体条件，确保第一批迁建学校明年9月如期开学。要强化系统思维，综合施策、统筹兼顾，既要着眼完善学校功能、守牢教育底线、提高教育质量，也要兼顾周边发展，与产业升级、城市更新等高效融合，与建设青年友好型城市有机结合，更好汇聚优质资源要素、完善公共服务体系，实现综合效益最大化。要着眼长远、拉高标杆，注重质量、加大投入，推动教育事业内涵式发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义接班人，为助推中心城区高质量发展、加快“建强副中心、形成增长极”提供强力教育支撑。（洛报融媒记者 孙自豪）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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