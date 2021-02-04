洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

汪涵等被授予“洛阳文化旅游推广大使”称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.19 18:52

　　近日，洛阳市文化广电和旅游局为汪涵(节目主持人、《登场了！洛阳》探索团团长)、何冀兵(爱奇艺沐心工作室总经理、《登场了！洛阳》总制片人)、李武望(知了青年董事长、《登场了！洛阳》总导演)以及IXFORM罗一舟、IXFORM唐九洲、IXFORM刘隽、IXFORM连淮伟、李浩源、青年演员宋轶等授予“洛阳文化旅游推广大使”称号。

　　洛阳市文化广电和旅游局相关负责人介绍，今年以来，汪涵等艺人参与人文综艺节目《登场了！洛阳》和影视剧《风起洛阳》等录制，对洛阳历史、文化、旅游的宣传起到积极推动作用。聘请这些在年轻人中有一定影响力的艺人担任“洛阳文化旅游推广大使”，将进一步提高洛阳城市知名度、美誉度，提高洛阳对于青年群体的吸引力，助力青年友好型城市建设。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 周亚伟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    美丽的小白花

    江北聊城

    长寿花

    洛河两岸好风光
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605