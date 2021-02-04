汪涵等被授予“洛阳文化旅游推广大使”称号

近日，洛阳市文化广电和旅游局为汪涵(节目主持人、《登场了！洛阳》探索团团长)、何冀兵(爱奇艺沐心工作室总经理、《登场了！洛阳》总制片人)、李武望(知了青年董事长、《登场了！洛阳》总导演)以及IXFORM罗一舟、IXFORM唐九洲、IXFORM刘隽、IXFORM连淮伟、李浩源、青年演员宋轶等授予“洛阳文化旅游推广大使”称号。

近日，洛阳市文化广电和旅游局为汪涵(节目主持人、《登场了！洛阳》探索团团长)、何冀兵(爱奇艺沐心工作室总经理、《登场了！洛阳》总制片人)、李武望(知了青年董事长、《登场了！洛阳》总导演)以及IXFORM罗一舟、IXFORM唐九洲、IXFORM刘隽、IXFORM连淮伟、李浩源、青年演员宋轶等授予“洛阳文化旅游推广大使”称号。

洛阳市文化广电和旅游局相关负责人介绍，今年以来，汪涵等艺人参与人文综艺节目《登场了！洛阳》和影视剧《风起洛阳》等录制，对洛阳历史、文化、旅游的宣传起到积极推动作用。聘请这些在年轻人中有一定影响力的艺人担任“洛阳文化旅游推广大使”，将进一步提高洛阳城市知名度、美誉度，提高洛阳对于青年群体的吸引力，助力青年友好型城市建设。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 周亚伟 文/图）