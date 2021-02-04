先安装报警器才可开通燃气？新奥燃气：假的！

近日，洛阳市瀍河区君河湾多名小区业主通过洛阳网“百姓呼声”提问，自家新房想要开通燃气，却被工作人员告知必须先购买安装报警器才可通气。这些业主想要知道，这种做法有无依据。

近日，洛阳市瀍河区君河湾多名小区业主通过洛阳网“百姓呼声”提问，自家新房想要开通燃气，却被工作人员告知必须先购买安装报警器才可通气。这些业主想要知道，这种做法有无依据。

洛报融媒记者从洛阳新奥华油燃气有限公司(以下简称新奥燃气)了解到，目前，洛阳的燃气用户分为民用和商用两类，对民用燃气用户，新奥燃气的工作人员在上门服务时，按照规定，会向用户介绍安装报警器的作用及好处，但不会强制购买；对商用燃气用户，按照要求，9月1日前，洛阳所有城镇餐饮行业的可燃气体报警装置须全部安装到位。对这部分用户来说，虽然安装报警器成为必选项，但是安装哪个品牌、谁来安装，也都看用户的个人意愿，新奥燃气的工作人员不会强制用户安装某个品牌的报警器。

同时，该负责人提醒广大市民，之前就出现过不法分子假冒该公司工作人员，以更换燃气软管、安装燃气泄漏探测器及报警器等理由上门，骗取住户钱财的情况，用户对上门自称新奥燃气的工作人员，最好进行核实。

真正的新奥燃气工作人员上门时都会穿工装，男款为黄色、女款为蓝色。工装的左胸口袋中插放有工作证，上面有员工的姓名和编号。同时，工作人员上门检查时通常直接前往厨房，告知住户家存在的安全隐患，不会环顾室内环境，借口查看卧室等其他房间，更不会强行进行推销。如果用户不能确定对方是否为新奥燃气的工作人员，可在该人员进门前让其提供员工编号，再拨打95158核实，因员工编号具有唯一性，如果查询不到或编号与姓名不符，市民可拒绝其进门要求，必要时可报警求助。（洛报融媒记者 王若馨 文/图）