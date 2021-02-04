老城区妇联组建“防疫战增强心理免疫力”微信群

“我不敢往人多的地方去，也不敢见朋友，感觉有些孤独。”“疫情会不会影响孩子开学啊？非常担心。”

“我不敢往人多的地方去，也不敢见朋友，感觉有些孤独。”

“疫情会不会影响孩子开学啊？非常担心。”

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连日来，在老城区“防疫战增强心理免疫力”微信群里，不少市民诉说着因疫情产生的心理焦虑。

面对这些受负面情绪影响的市民，老城区妇联招募的心理咨询师志愿者免费开展24小时心理疏导服务，耐心地帮大家解答问题。

郑杰是国家二级心理咨询师，也是老城区妇联此次招募的志愿者之一。昨晚9时许，她刚接完一个心理咨询电话，手机又响了起来。

“电话那头是一名年轻人，大学毕业刚参加工作，目前被集中隔离，听得出他非常焦虑。”郑杰说，被隔离人员普遍会出现焦虑情绪和孤独感，心理咨询师需要做“倾听者”和“疏导者”。

“不要怕，你不是一个人，我会一直陪着你，随时可以给我打电话……”经过近一小时的安抚，来电人员的情绪渐渐平静。

周阿姨年纪比较大，患有高血压，被隔离后脾气急躁，血压也跟着上升。心理咨询师的关怀让她的情绪有了宣泄的出口。最近几天，在心理咨询师的建议下，她通过练瑜伽、听音乐调节自己，积极配合隔离点的工作。

连日来，老城区妇联招募的心理咨询师志愿者团队配合隔离点医务人员，通过动态管理，对每名隔离人员进行访谈，了解他们的生活及心理状态，坚持做好“妇联在你身边，服务随时相伴”，为疫情防控贡献巾帼力量。（记者 李冰 通讯员 石智卫）