感染科医生提醒：喝酒防疫不科学 应戴口罩勤洗手

近日，网上流传一条消息，即武汉某医院专家称每天喝二两白酒可以预防新冠肺炎，事实果真如此吗？9日，记者进行了求证。市中心医院感染科医生说，喝酒预防新冠肺炎既无理论基础，也无事实依据，网传消息不实。

近日，网上流传一条消息，即武汉某医院专家称每天喝二两白酒可以预防新冠肺炎，事实果真如此吗？9日，记者进行了求证。市中心医院感染科医生说，喝酒预防新冠肺炎既无理论基础，也无事实依据，网传消息不实。

眼下，不少市民比较关注日常防疫。近日，网上流传着喝酒防疫的消息。该消息标题为《新冠疫情再度反复，专家建议饮酒防疫》，其中称，武汉大学中南医院医生乔主任(正教授)建议每天喝二两白酒预防新冠肺炎。喝二两50度白酒血管内每百毫升血酒精含量80毫克，应该对病毒有杀灭效果。不少爱喝酒的人笑称，终于可以光明正大地喝酒了。

对此，市中心医院感染科主任张国强说，从科学的角度分析，这种说法没有理论基础。对于新冠肺炎，预防手段一是靠增强免疫力，比如打疫苗或增强体质；二是服用一些对病毒复制有抑制作用的药物。喝白酒不仅起不到相关作用，反而会适得其反，削弱自身免疫力。

“从事实依据上看，没有证据能够表明喝酒可以防疫。”张国强说，喝白酒防疫也不具有可操作性，50度左右的白酒，酒精浓度仅百分之十几，起不到消毒作用，因此喝酒防疫的说法不实。

记者调查发现，喝酒防疫的说法早在去年就在网上流传，福建日报旗下账号东南网曾对网传说法进行核实，登录武汉大学中南医院官方网站查询，中南名医中并没有乔姓医生，网传消息不实。

张国强提醒市民，喝酒有害健康，还是少喝为好，大家日常预防新冠肺炎，最简单的方法就是尽量不去人员密集场所，同时戴好口罩、勤洗手。（记者 魏巍 通讯员 高鸽）