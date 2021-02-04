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又出圈了！央视《考古公开课》关注汉魏洛阳故城【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.31 20:53

　　5月30日，央视科教频道《考古公开课》以“请君再看洛阳城”为主题，聚焦汉魏洛阳故城背后的历史及考古发掘成果。

　　节目以北宋著名历史学家司马光的故事开场——1000多年前，有一位老者走过一座城池，望着荆棘丛生的城垣，一种苍凉感油然而生，于是他忍不住感叹道：“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”。

　　节目提到，作为“天下之中”，洛阳早在西周时期便已是重要的城邑。东汉刘秀定都洛阳后，完成了政治中心与文化中心的重合。此后，曹魏、西晋和北魏也相继建都洛阳。北魏时期，城市总面积约80平方公里，是当时全球范围内规模最大的城市，也是当时丝绸之路的东方起点。北魏灭亡后，洛阳城沦为一片废墟。其建城史长约1600年，是我国历经朝代最多、使用时间最长的都城遗址，因在东汉、北魏两个朝代最为繁盛，故称汉魏洛阳故城。2014年，丝绸之路被列入世界遗产名录，汉魏洛阳故城是丝绸之路在我国境内的22个遗产点中唯一一座都城遗址。

　　汉魏洛阳故城是如何被考古学家发现的？中国社会科学院考古研究所研究员钱国祥介绍，20世纪二三十年代，在洛阳市东郊距离市区约15公里的地方，出土了数百件刻有文字的残石，通过研究，考古学家确认这些残石就是文献记载中的东汉熹平石经。1931年，农民在耕地时又发现一块完整的石碑，经考证其为“辟雍碑”。根据文献，这两块碑应该树立在当时的太学、辟雍附近，考古学家据此推断，这里就是东汉和魏晋时期的洛阳故城所在。

　　1962年，中国社会科学院考古研究所正式组队对城址进行了发掘。考古人员对城圈的规模进行了勘察，确定了不同时代的城门遗迹，还发现了一座宫城。在宫城南面，大家还发现了北魏时期被称作“铜驼街”的城市主干道。

　　钱国祥讲述，这条街其实并不叫“铜驼街”，它正对宫城正门阊阖门，叫“阊阖南街”，因为阊阖门前耸立有两个铜铸的骆驼，老百姓就俗称其为“铜驼街”。从曹魏到北魏，“铜驼街”一直是都城的轴线大街，知名度颇高。

　　在节目中，钱国祥还针对考古学员的提问，介绍了汉魏洛阳故城的布局特点及近年考古发掘成果，如果您感兴趣，可以通过央视频搜索“考古公开课”回看详细内容。(洛报融媒记者 智慧)(图片为视频截图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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