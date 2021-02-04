今晚9点20分，纪录片《帝国的粮仓》将在央视10套播出

洛报融媒记者从央视《探索·发现》栏目获悉，今晚9时20分，纪录片《帝国的粮仓》将在央视10套科教频道播出。
洛报融媒记者从央视《探索·发现》栏目获悉，今晚9时20分，纪录片《帝国的粮仓》将在央视10套科教频道播出。
洛报融媒记者从央视《探索·发现》栏目获悉，今晚9时20分，纪录片《帝国的粮仓》将在央视10套科教频道播出。
纪录片《帝国的粮仓》以我市考古工作者的工作回忆为主线，详细介绍了回洛仓、含嘉仓两座仓窖遗址的发现过程和发掘故事，揭秘了一些不为人知的考古细节。
摄制组相关负责人说，回洛仓、含嘉仓两座仓窖的兴与废关系着当年帝国的兴衰。如今，这两座规模宏大的仓窖遗址成为世界文化遗产“中国大运河”的重要组成部分，为以洛阳为枢纽的隋唐大运河提供了具体的实物例证。（洛报融媒记者 刘嘉仪）
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