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央视《百家讲坛》主讲人来洛与读者面对面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.25 20:25

　　25日下午，北京大学教授、央视《百家讲坛》栏目主讲人赵冬梅受市文联、市作协、和席殊书屋之邀来洛，就北宋政治的法家转向、司马光与洛阳的关系等，为市民奉上一场极具深度且生动有趣的文化盛宴。

　　此次讲座地点在洛龙区国宝铂瑞酒店6楼多功能厅，主题为“法度与人心——帝制时期人与制度的互动”，赵冬梅教授聚焦北宋关键24年，揭示了北宋政治法家之变的错综因果，探究其兴衰背后的深层根源。她根据多年来对宋史的研究，引经据典、深入浅出地为大家奉上一场极具深度且生动有趣的文化盛宴。

　　赵冬梅还着重谈到北宋著名政治家、史学家和文学家司马光与洛阳的关系。她说，司马光因反对王安石主持的变法，“未逢危辱好收功”选择退居洛阳，在这里开启了15年的历史文化研究，他不仅在此主持编纂、完成了《资治通鉴》这部中华文明史上的巨著，还在礼仪建设、教育子弟等方面做了很多工作。

　　“洛阳当时集结了一大批人才，司马光等人定期聚会，成为一种文化景观。”赵冬梅说，她认为现在的洛阳跟古时候很像，是个包容、令人舒服的城市。(洛报融媒记者 魏巍 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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