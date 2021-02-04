洛阳第二届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典举行

结发为夫妻，恩爱两不疑。24日上午，“行千年之礼 许一世承诺”洛阳第二届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典在上阳宫文化园举行，30对新人盟誓发愿，结为夫妻。

结发为夫妻，恩爱两不疑。24日上午，“行千年之礼 许一世承诺”洛阳第二届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典在上阳宫文化园举行，30对新人盟誓发愿，结为夫妻。

婚典现场

洛阳第二届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典由洛阳市妇联、洛阳市民政局、洛阳市文化广电和旅游局、共青团洛阳市委指导，洛阳日报报业集团主办，贵州茅台酒股份有限公司、洛阳洛百烟酒有限公司提供赞助支持。

汉舞《采薇》

10时许，伴着绵绵细雨，即将举行集体婚典的舞台已红毯覆地，布置得古香古色，工作人员也都身着汉服。现场整齐排列着30张几案，上面摆放有铜盆、汉盘、葫芦杯等道具。