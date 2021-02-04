免费参观剪纸艺术展 领略传统文化之美

23日，《花开盛世》剪纸艺术展在市少儿图书馆艺术空间开展。为庆祝中国共产党成立100周年，此次剪纸艺术展共展出100幅作品。从即日起至5月6日，市民可免费参观。

23日，《花开盛世》剪纸艺术展在市少儿图书馆艺术空间开展。为庆祝中国共产党成立100周年，此次剪纸艺术展共展出100幅作品。从即日起至5月6日，市民可免费参观。

此次剪纸艺术展由市少儿图书馆、市剪纸艺术研究会、洛阳职业技术学院文化与旅游学院联合举办，共分为二十四节气、洛阳题材、唯美剪纸、鸿篇巨制四大主题。100幅作品全由市剪纸艺术研究会的老师们精心创作，他们以剪纸的形式，为中国共产党成立100周年献上了一份特别的礼物。

喜欢剪纸艺术的市民，可到市少儿图书馆艺术空间，领略传统剪纸文化和艺术创作之美。特别提醒市民，观看此次剪纸艺术展请佩戴口罩，并配合测量体温。观展时间：5月6日之前，每周二至周日9时至18时(周一闭馆)。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图)