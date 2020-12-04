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河南省首届围棋文化展在洛举办【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.25 17:35

　　日前，河南省首届围棋文化展在洛阳师范学院开展，共展出百余幅围棋主题的书画精品，充分展示了河洛地区厚重的历史文化底蕴。

　　作为首届河南省围棋大会系列活动中的一项重要内容，本届围棋文化展由河南省围棋协会主办，洛阳市围棋协会和洛阳师范学院承办，以“体旅融合 围棋溯源”为主题。展厅位于洛阳师范学院图书馆一楼，共分为两大板块。

　　在围棋溯源板块，以文图展板的形式，介绍了围棋的起源和发展变迁。其中包括河图洛书与围棋的渊源，古代著作中关于“尧造围棋”的论述，以及关于围棋的成语、历史典故、名家诗词、文化故事等内容。比如“举棋不定”一词的来历，史学家班固在洛阳编撰中国现存最早的围棋专论——《弈旨》的台前幕后；竹林七贤与围棋、晋武帝弈棋定天下、烂柯山传说等故事。一个个生动有趣的历史故事，让您在参观之余还能有所收获，彰显了河洛地区围棋文化的博大精深。该板块还以展板形式，生动还原了河南围棋半个世纪来的峥嵘岁月，记录了河南选手在全国乃至世界围棋大赛上的辉煌历程。

　　在书画作品板块，百余幅精品书画令人目不暇接。以《山中对弈》《棋声流水古松间》两幅作品为例，虽然都选择了青山、绿树、山涧、对弈者等题材，但前者描绘了山势巍峨，飞瀑穿云而下，对弈者稳坐山脚庭院中怡然自乐的场景；后者则按由近至远构图，呈现了在群山和翠柏环抱下，两名长者在草堂中品茶、对弈的景象。透过画纸，观众仿佛能听到潺潺的水声和清脆的围棋落子声，其幽静闲雅、高远淡泊、禅意盎然的氛围，令人心动不已。

　　据悉，本次文化展将持续至4月29日，市民可前往观看。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频 通讯员 金宜洛）
[ 责任编辑：马佳佳]
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