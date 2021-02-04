免费讲座！央视《百家讲坛》主讲人开讲“司马光与洛阳”

“司马光在洛阳发生了哪些事情”“其政改对宋朝乃至帝制中国产生了何种影响”……本周日下午，央视《百家讲坛》栏目主讲人赵冬梅来洛，将为市民奉上一场文化盛宴。

“司马光在洛阳发生了哪些事情”“其政改对宋朝乃至帝制中国产生了何种影响”……本周日下午，央视《百家讲坛》栏目主讲人赵冬梅来洛，将为市民奉上一场文化盛宴。

受访者供图

赵冬梅是北京大学历史学系教授、博士生导师，中国宋史研究会理事，中央电视台《百家讲坛》栏目特邀主讲人，致力于宋代制度、政治文化和历史人物传记的研究、写作和传播，主要著有《文武之间：北宋武选官研究》、《武道彷徨：中国古代的武举与武学》、《司马光和他的时代》、《千秋是非话寇准》，译著《天潢贵胄：宋代宗室史》、《中国转向内在：两宋之际的文化内向》等。

25日下午，赵冬梅受席殊书屋邀请，将举办一场以“法度与人心——帝制时期人与制度的互动”为主题的讲座沙龙，聚焦北宋关键24年，为我们揭示大宋之变的错综因果与历史真相，探究北宋兴衰深层根源。同时，赵冬梅将重点讲述“司马光在洛阳”的深层渊源。

“这是今年读书日我们重点推出的一次讲座。”活动主办方说，市民可免费参加，不过需要提醒的是，因现场座位有限，市民最好拨打电话预约：0379—65511882。

具体活动时间：4月25日15时—17时；

活动地点：洛龙区国宝铂瑞酒店6楼多功能厅(开元大道261号)

(洛报融媒记者 魏巍)