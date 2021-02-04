央视特别节目《今日中国》《这就是中国》聚焦河南 在洛阳引发热烈反响

昨日，由中央广播电视总台推出的“庆祝中国共产党成立100周年特别节目”——《今日中国》《这就是中国》播出河南篇，充分展示在中国共产党的领导下，中原大地发生的翻天覆地的变化。

昨日，由中央广播电视总台推出的“庆祝中国共产党成立100周年特别节目”——《今日中国》《这就是中国》播出河南篇，充分展示在中国共产党的领导下，中原大地发生的翻天覆地的变化。

我市社会各界踊跃收看、收听节目，节目中众多的“洛阳元素”更是激发起广大干部群众强烈的自豪感，引发热烈反响。大家纷纷表示，要进一步提振精神、接续奋斗，以实干争先书写新时代华章，在高质量建设洛阳都市圈、全面建设社会主义现代化强市新征程中建功立业。

“陇海铁路旁，河南第一个党组织诞生”“这里是河南第一粒革命火种”……昨日10时，《今日中国》河南篇的第一站就来到了位于瀍河区的中共洛阳组纪念馆，镜头从展厅内缓缓滑过，讲述着河南第一个党组织成立背后的故事。“从中共洛阳组诞生的那一刻起，红色基因就深深融入洛阳城市血脉中，成为滋养万千河洛儿女的精神食粮。”看过节目，中共洛阳组纪念馆馆长赵翔心情激动。他说，作为一座集党史展览陈列与党建教育于一体的大中型、纪念性历史类博物馆，中共洛阳组纪念馆将进一步挖掘红色资源、传承红色基因，激励千千万万的共产党员在风险挑战面前坚毅前行，开创属于我们这一代人的历史伟业。

随着直播镜头，小浪底大坝、湖光山色的黄河生态廊道洛阳段、水天一色的黄河孟津段展现在观众面前。得益于黄河流域生态保护和高质量发展深入推进，昔日黄河岸边有名的贫困村——孟津区上梭罗沟村成为“网红打卡地”，村民们也吃上了“生态饭”。节目中，53岁的上梭罗沟村村民赵爱琴介绍：“我在村里的农家乐打工，既能挣钱又能照顾家里，现在的日子真有奔头。”节目播出后，赵爱琴和村民们满心骄傲，村党支部书记王建宽表示，现在全村人均年收入已达5000元，村集体经济年收入已突破20万元，“靠着党的好政策，绿水青山真的变成了金山银山，群众觉得干啥都挣钱”。

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