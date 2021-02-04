党史学习教育中央宣讲团宣讲报告会在洛阳市引起热烈反响

3月30日，党史学习教育中央宣讲团宣讲报告会在郑州举行，洛阳市广大党员干部在分会场收听收看。大家一致认为，报告站位高、思考深、视角新，听完受益颇深，纷纷表示要持续加强党史学习教育，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，将学习热情转化为推动工作、为民办实事的成效，以优异成绩庆祝建党100周年。

3月30日，党史学习教育中央宣讲团宣讲报告会在郑州举行，洛阳市广大党员干部在分会场收听收看。大家一致认为，报告站位高、思考深、视角新，听完受益颇深，纷纷表示要持续加强党史学习教育，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，将学习热情转化为推动工作、为民办实事的成效，以优异成绩庆祝建党100周年。

“听完报告，进一步强化了全市商务系统开展好党史学习教育的思想自觉、政治自觉、行动自觉。”洛阳市商务局党组书记、局长吕宗乐表示，全市商务系统将以高质量开展好党史学习教育活动为抓手，强力实施“开放平台优势提升、开放通道拓展升级、招商引资提质增效、对外贸易转型发展、‘洛企出海’市场开拓、消费提力扩容提质、开放引领专班攻坚”七大行动，在实行高水平对外开放中塑造竞合优势，在开放发展中赢取战略主动。

“这次中央宣讲团的宣讲报告会再次让我们深刻感悟了百年党史蕴含的真理力量。”栾川县纪委副书记、监委副主任魏冬玲表示，宣讲会后立即召集纪委监委党员干部进行传达学习，栾川县纪委监委将在做好“规定动作”基础上，开展好“自选动作”，组织拍摄《忠诚之歌》《一张借粮条》等红色微电影，把红色微电影融入党史学习教育中，拓展党史学习教育内容，将“红色基因”融入党员干部血脉中。

历史是最好的教科书，中国革命的历史是最好的营养剂。偃师文化广电和旅游局党组书记刘占胜表示，要将保护传承红色资源与发展红色旅游有机结合，精心设计、重点打造红色旅游精品线路，提升党史学习教育成效。

“听了报告会后备受鼓舞，深刻认识到开展党史学习教育的重大意义。”嵩县饭坡镇沙坡村党支部书记王保旗表示，要从党史学习教育中汲取前进的智慧和力量，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴，全力提升村级党组织阵地，持续推进生态文明建设，提升村公益基础设施，绘制乡村振兴新画卷。

“学习报告会内容后，更增强了我们开展好党史学习教育的信心。”瀍河区东关街道党工委书记孙颖颖说，该办事处将把党史学习教育与实际工作相结合，聚焦老旧小区改造、生态环境改善等民生工作，开展形式多样的惠民活动，为群众办实事、解难题。

回顾党的百年历程，人民二字力重千钧。洛龙区定鼎门街道办事处党工委副书记、主任杨锋乐表示，要用党史学习教育成果武装头脑、指导实践、推动工作，以党的建设高质量助推经济社会发展高质量，办好民生实事，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

“作为一名共产党员，我要把党史学习教育与家风传承结合起来。”汝阳县退休干部张正敏说，作为党员干部，应带头搞好家风建设，以老一辈无产阶级革命家和优秀党员干部为榜样，让红色基因代代传承。（洛报融媒记者 孙小蕊 何奕儒）