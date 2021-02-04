《今天，你逛馆了吗》央视频直播走进洛阳博物馆

博物馆，堪称立体的“百科全书”。昨日是国际博物馆日，央视频《今天，你逛馆了吗》大型直播走进洛阳博物馆，带领观众一起探寻和舞蹈有关的知识。

博物馆，堪称立体的“百科全书”。昨日是国际博物馆日，央视频《今天，你逛馆了吗》大型直播走进洛阳博物馆，带领观众一起探寻和舞蹈有关的知识。

直播以“如果国宝会跳舞”为主题，在中国舞蹈家协会主席冯双白、洛阳博物馆馆长李文初的解读下，舞蹈与文物展开一场跨时空的“对话”，引来众多网友观看、点赞。“对话”说了啥？咱们一起听一听。

东汉陶鼓(图片均为视频截图)

东汉陶鼓与建鼓舞

在洛阳博物馆内，有一件精致小巧的东汉莲花座陶鼓。它的造型，是我国古代特有的一种打击乐器——建鼓。

李文初介绍，建鼓主要用于战争、祭祀、娱乐等场合，汉画像中的建鼓大都是在鼓腹中间贯穿一根柱子立起来。

汉朝时歌舞之风极盛，不管是帝王、官吏，还是百姓，大都喜欢歌舞，自己动情时，咏诗高歌，手舞足蹈；交游饮宴时，出演歌舞百戏，娱乐助兴。冯双白介绍，敲击建鼓而舞的建鼓舞，是汉代百戏的节目之一。建鼓舞十分注重技巧与艺术相结合，是汉代舞蹈的典型代表。