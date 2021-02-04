国际博物馆日里，孩子们来洛阳博物馆研学“寻宝”

今天是国际博物馆日，当天在洛阳博物馆，不少孩子们来这里参加研学活动。一群来自中国空空导弹研究院幼儿园的小朋友们，化身为小小考古学家，开始了别具特色的“寻宝”活动。

今天是国际博物馆日，当天在洛阳博物馆，不少孩子们来这里参加研学活动。一群来自中国空空导弹研究院幼儿园的小朋友们，化身为小小考古学家，开始了别具特色的“寻宝”活动。

孩子们的任务是通过一系列趣味的考古采集任务，寻找镇馆之宝并制作一块古老的“生物化石”。为了寻找镇馆之宝，孩子们跟随老师的脚步，在博物馆和众多文物之间穿梭，他们找到了东汉石辟邪、曹魏白玉杯、三彩骆驼、黑釉马以及清代金丝楠木塔等。最后，他们根据博物馆里看到的古菱齿象化石，通过手工的方式“采集”到自己的文物采集卡上。

该幼儿园中一班班主任宋怡说，最近幼儿园每周都有“走进洛博看文物 了解洛阳爱家乡”的社会实践活动，通过这次活动，孩子们了解了中国优秀传统文化，激发了对文物的兴趣和自身的成就感，也增强了热爱家乡之情，十分有意义，也是一次难得的博物馆研学之旅。(洛报融媒记者 李砺瑾 文/图)