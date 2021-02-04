洛阳古代艺术博物馆藏墓葬壁画保护修复项目入围国家级评比活动

18日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“2021全国十佳文物藏品修复项目推介活动”初评结果日前发布公示，洛阳古代艺术博物馆藏墓葬壁画保护修复项目入围。

18日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“2021全国十佳文物藏品修复项目推介活动”初评结果日前发布公示，洛阳古代艺术博物馆藏墓葬壁画保护修复项目入围。

洛阳古代艺术博物馆(河南古代壁画馆)是我国第一座专题性的墓葬博物馆和古代壁画博物馆，搬迁保存有大量精美的古墓葬壁画。

早在20世纪90年代，洛阳古代艺术博物馆就成立了壁画保护队伍，在河南省内率先开展古代壁画研究和科技保护工作。经过近30年的努力，该馆的壁画揭取、修复、保护技术得到很大提升，培养出一支专业水准较高的壁画保护专业队伍，成为我省唯一拥有壁画勘察、施工、设计、修复四项国家级(甲级、一级)资质的单位。技术骨干们还走出洛阳，应邀到新疆、重庆、深圳、河北和我省许昌、济源等地指导和开展壁画保护工作。