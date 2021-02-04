27日下午，全市政法队伍教育整顿工作推进会召开，通报查纠整改环节有关工作进展情况，部署下一步工作。 27日下午，全市政法队伍教育整顿工作推进会召开，通报查纠整改环节有关工作进展情况，部署下一步工作。 省政法队伍教育整顿第三驻点指导组组长黄庚倜出席会议并讲话，省第三驻点指导组副组长耿景智、倪玮，市领导娄会峰、曲海滨参加会议。 黄庚倜强调，思想认识要再提升，坚持把学习教育贯穿教育整顿始终，站在党和国家事业发展大局的高度，把党史学习教育与查纠整改有机结合起来，切实把思想和行动统一到习近平总书记指示批示和中央、省委部署要求上来，进一步提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，增强做好工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉。线索案件查办要再提速，统筹落实“七查”措施，把重点线索案件的办理作为重中之重，如期高质量查结，形成办结一案、震慑一片态势，更好回应人民群众新期盼、树立政法队伍新形象。顽瘴痼疾整治力度要再加大，坚持刀刃向内、刮骨疗毒，精准施策、靶向治疗，坚持开门搞整治，切实找准找细群众关切的痛点难点，把“当下治”与“长久立”结合起来，坚持边查边改边治边建，坚决清除害群之马、彻底整治顽瘴痼疾。为民办实事要再深化，紧扣政法工作职能特点，在打击突出违法犯罪、落细落实政法服务、提升执法满意度等方面，推出更多为民解忧的暖心行动，以为民服务的真心诚意换取人民群众的真心拥护。统筹协调要再加强，进一步强化系统观念，强化领导责任、部门责任和协同责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。要把开展好教育整顿与推进政法重点工作紧密结合，确保“两手抓、两不误、两促进”，创新方式方法，注重总结提升，形成一批方法新、效果好、可推广的工作经验，集中展示政法队伍教育整顿实践成果，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。（记者 申利超 通讯员 张继峰）