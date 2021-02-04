洛阳将开展“三个规定”“四长”大宣讲和党政领导干部严格执行“三个规定” 公开承诺行动

昨日，记者从市政法队伍教育整顿办获悉，我市将在全市范围内开展“三个规定”“四长”大宣讲和党政领导干部严格执行“三个规定”公开承诺行动。

昨日，记者从市政法队伍教育整顿办获悉，我市将在全市范围内开展“三个规定”“四长”大宣讲和党政领导干部严格执行“三个规定”公开承诺行动。

据了解，“三个规定”是指《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》。

此次行动旨在深入学习贯彻习近平法治思想，落实中央、省委关于“三个规定”的部署要求，抓住“关键少数”，进一步营造全社会践行“三个规定”的浓厚氛围，大力提升非政法系统党政干部对“三个规定”的知晓率和支持度，深入推进违反“三个规定”顽瘴痼疾专项整治。

此次行动将持续到6月15日。其间，我市将组织市、县两级法院、检察院、公安机关、司法行政机关“四长”等负责同志，以及省驻点指导组有关负责同志作为宣讲人，开展“四长”大宣讲。

根据部署，此次行动将主要宣讲防止干预司法“三个规定”的主要内容、政策界限、有关典型案例、重大意义，以及抓贯彻落实的成功做法和取得的成效；组织开展本地党政领导干部严格执行“三个规定”公开承诺行动，签订公开承诺书，以上率下向组织、向社会公开承诺严格执行“三个规定”，逐步形成党政机关带头，全社会共同监督参与执行“三个规定”的良好局面，有力促进公正执法、提升司法公信力，真正把“三个规定”的制度优势转化为治理效能，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。(记者 申利超 通讯员 张继峰)