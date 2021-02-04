根据第七次全国人口普查结果，现将2020年11月1日零时全市常住人口的基本情况公布如下。

洛阳市第七次全国人口普查公报

洛阳市统计局

洛阳市第七次全国人口普查领导小组办公室

2021年5月21日

根据第七次全国人口普查结果，现将2020年11月1日零时全市常住人口的基本情况公布如下：

一、常住人口

全市常住人口为7056699人。

二、人口增长

全市常住人口与2010年第六次全国人口普查的6549486人相比，增加507213人，增长7.74%，年平均增长率为0.75%。

三、城乡人口

全市常住人口中，居住在城镇的人口为4585335人，占64.98%；居住在乡村的人口为2471364人，占35.02%。与2010年第六次全国人口普查相比，城镇人口增加1696980人，乡村人口减少1190222人，城镇人口比重上升20.88个百分点。

四、户别人口

全市常住人口中共有家庭户2294039户，集体户101820户，家庭户人口为6533557人，集体户人口为523142人。平均每个家庭户的人口为2.85人，比2010年第六次全国人口普查的3.48人减少0.63人。

五、人口分布

17个县(市、区)中，人口超过50万人的县(市、区)有6个，在30万人至60万人之间的县(市、区)有6个，少于30万人的县(市、区)有5个。其中，人口居前五位的县(市、区)合计人口占全市人口比重为43.95%。

六、性别构成

全市常住人口中，男性人口为3549442人，占50.30%；女性人口为3507257人，占49.70%。总人口性别比(以女性为100，男性对女性的比例)为101.20，2010年第六次全国人口普查为101.95。

七、年龄构成

全市常住人口中，0—14岁人口为1471482人，占20.85%；15—59岁人口为4293284人，占60.84%；60岁及以上人口为1291933人，占18.31%，其中65岁及以上人口为915231人，占12.97%。与2010年第六次全国人口普查相比，0—14岁人口的比重上升0.8个百分点，15—59岁人口的比重下降6.86个百分点，60岁及以上人口的比重上升6.06个百分点，65岁及以上人口的比重上升4.86个百分点。

八、受教育情况

全市常住人口中，拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为941283人；拥有高中(含中专)文化程度的人口为1230395人；拥有初中文化程度的人口为2813622人；拥有小学文化程度的人口为1391878人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比，每10万人中拥有大学文化程度的由7836人上升为13339人；拥有高中文化程度的由15335人上升为17436人；拥有初中文化程度的由43824人下降为39872人；拥有小学文化程度的由22104人下降为19724人。全市常住人口中，15岁及以上人口平均受教育年限为10.27年，文盲人口(15岁及以上不识字的人)为72162人，与2010年第六次全国人口普查相比，文盲人口减少103183人，文盲率由2.68%下降为1.02%，下降1.66个百分点。

注释：

[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。

[2]常住人口包括：居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人；居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人；户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。

[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。

[4]指各县(市、区)及洛阳国家高新技术产业开发区、国家级洛阳经济技术开发区(伊滨)的常住人口占全市常住人口的比重。

[5]0—15岁人口为1563027人，16—59岁人口为4201739人。

[6]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的，具体的折算标准是：小学=6年，初中=9年，高中=12年，大专及以上=16年。

[7]文盲率是指全市常住人口中15岁及以上不识字人口所占比例。