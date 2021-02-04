洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全市政法队伍教育整顿调度会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.17 08:43

　　14日下午，全市政法队伍教育整顿调度会召开，传达学习上级有关会议精神，部署下一步工作。

　　会议强调，要进一步增强责任感和紧迫感，乘势而上，再接再厉，坚持问题导向，补短板、强弱项、解难题，切实扛稳扛牢责任，推动查纠整改走深走实。要对标对表、强化举措，把学习教育贯穿教育整顿全过程，以警示教育、英模教育激励干警担当尽责、公正清廉、拼搏奉献；加大顽瘴痼疾突出问题整治和清除害群之马力度，纯洁政法队伍，筑牢政治忠诚，树立政法队伍良好形象；聚焦政法主业，开展好“我为群众办实事”实践活动，着力解决群众急难愁盼问题。要加强领导、夯实责任，把党的绝对领导贯穿查纠整改各方面和全过程，细化责任清单，加大核查力度，确保各类顽瘴痼疾突出问题“清仓见底”。要把查纠整改工作与安全感满意度“双提升”攻坚、市域社会治理现代化试点、扫黑除恶常态化等重点工作结合起来，切实做到“两促进”“两提升”，同步推进建章立制。

　　会议以视频形式召开。省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长倪玮，市领导娄会峰、曲海滨、吴志军参加会议。(记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新｜全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 洛阳首座电动汽车换电站建成投用
  • 洛阳市奥体中心项目混凝土结构封顶【...
  • 20日起，洛阳牡丹桥开始加固围挡施工
  • 洛阳4月份消费维权报告发布 同时公布1...
  • 雨水冰冷退场 洛阳本周迎来晴好天气
  • 洛阳棋手时越将向在位棋圣柯洁发起挑战
  • 洛阳市政协召开党组（扩大）会议
  • 全市政法队伍教育整顿调度会召开
  • 福利来了！“中国旅游日”洛阳多家景...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    发展艾产业 增收促振兴
    举办创客赛 增长新知识
    孟津区城关镇朱庄社区...
    建设智能工厂 打破国外...
    精彩热帖

    小村之恋

    鸟来福到

    虞美人

    九寨沟五彩池
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605