14日下午，全市政法队伍教育整顿调度会召开，传达学习上级有关会议精神，部署下一步工作。 14日下午，全市政法队伍教育整顿调度会召开，传达学习上级有关会议精神，部署下一步工作。 会议强调，要进一步增强责任感和紧迫感，乘势而上，再接再厉，坚持问题导向，补短板、强弱项、解难题，切实扛稳扛牢责任，推动查纠整改走深走实。要对标对表、强化举措，把学习教育贯穿教育整顿全过程，以警示教育、英模教育激励干警担当尽责、公正清廉、拼搏奉献；加大顽瘴痼疾突出问题整治和清除害群之马力度，纯洁政法队伍，筑牢政治忠诚，树立政法队伍良好形象；聚焦政法主业，开展好“我为群众办实事”实践活动，着力解决群众急难愁盼问题。要加强领导、夯实责任，把党的绝对领导贯穿查纠整改各方面和全过程，细化责任清单，加大核查力度，确保各类顽瘴痼疾突出问题“清仓见底”。要把查纠整改工作与安全感满意度“双提升”攻坚、市域社会治理现代化试点、扫黑除恶常态化等重点工作结合起来，切实做到“两促进”“两提升”，同步推进建章立制。 会议以视频形式召开。省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长倪玮，市领导娄会峰、曲海滨、吴志军参加会议。(记者 申利超 通讯员 张继峰)