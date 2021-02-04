“五一”假期玩转国潮盛典 王城公园邀您来畅游

天朗气清，惠风和畅，正是出游好时节。不知道“五一”假期到哪去？那就到王城公园来一场超潮的国风之旅吧！即日起至5月5日，“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典带你梦回大唐，在满满唐风中体会盛唐景象。

在王城公园内，高山牡丹吸引游客驻足 记者 张怡熙 摄

天朗气清，惠风和畅，正是出游好时节。不知道“五一”假期到哪去？那就到王城公园来一场超潮的国风之旅吧！即日起至5月5日，“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典带你梦回大唐，在满满唐风中体会盛唐景象。您还能在王城公园欣赏到牡丹、芍药花海，观看灯会、极光秀等超多精彩节目，欢度“五一”假期好时光。

在王城公园内，高山牡丹吸引游客驻足 记者 张怡熙 摄

牡丹芍药相辉映 王城赏花亦未迟

4月29日，在王城公园月亮门附近的牡丹观赏区，在微风轻拂下，高山牡丹娇艳欲滴，芍药姹紫嫣红，显得格外诱人，吸引了不少游客拍照留念。

“我每年都画牡丹，最近已经画了近百朵，速写本上全是各式各样的牡丹。”市民李先生正在写生，几笔勾画，一朵牡丹便绽放在了画纸之上。“这里能同时看到盛放的牡丹和芍药，两者花期不同，各有各的美，难得一见。”