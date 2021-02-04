掀起学习热潮 唱响“洛阳强音”——“学习强国”洛阳学习平台上线一周年综述

习近平总书记指出，中国共产党人依靠学习走到今天，也必然要依靠学习走向未来。2020年4月28日，“学习强国”洛阳学习平台“向阳而生”。经过一年运行，目前，洛阳学习平台成为展示洛阳形象、讲好洛阳故事、传播洛阳声音的新窗口，也为推进学习型社会建设和学习型组织建设、助力洛阳经济社会发展发挥了积极作用。

习近平总书记指出，中国共产党人依靠学习走到今天，也必然要依靠学习走向未来。2020年4月28日，“学习强国”洛阳学习平台“向阳而生”。经过一年运行，目前，洛阳学习平台成为展示洛阳形象、讲好洛阳故事、传播洛阳声音的新窗口，也为推进学习型社会建设和学习型组织建设、助力洛阳经济社会发展发挥了积极作用。

守正创新，打造学习新思想的重要阵地

洛阳学习平台上线之后，坚持立足洛阳实际、突出洛阳特色，开设的14个精品栏目，内容权威、内涵丰富、特色鲜明，生动地阐释了新思想。

一年来，洛阳学习平台取得了亮眼的成绩：推出全国首批“县级融媒号”；谋划14个专题系列，持续向平台供稿8130篇，签发稿件5581篇，其中的258篇展示洛阳发展成果，包含洛阳历史文化、助力脱贫攻坚、宣传疫情防控等内容的稿件在全国平台刊发；在全省率先建设的“学习强国”主题游园公园、主题街区成为群众的热门“打卡地”，登上了人民日报客户端。截至目前，全市注册学员52.52万人。

洛阳学习平台上线以来，既彰显了平台“科学理论学习阵地”“思想文化聚合平台”的功能定位，又兼具洛阳地方特色，吸引长治、许昌、安阳、南阳、驻马店、三门峡等城市相关负责人前来学习考察。

凝心聚力，建设展示洛阳形象的新平台

围绕中心工作，讲好洛阳故事，是洛阳学习平台的一项重要任务。

新冠肺炎疫情突如其来，围绕疫情防控，洛阳学习平台刊发稿件963篇，其中36篇稿件在全国平台刊发，为抗击疫情凝心聚力。围绕“建设副中心打造增长极”“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨等重大活动，刊发稿件681篇，其中53篇在全国平台刊发，引发普遍关注。在助力脱贫攻坚上，推出“我为农产品代言”，策划推出关于驻村第一书记、农产品产销推广、乡村振兴、助力脱贫攻坚的公益稿件508篇，其中，《河南新安：产业引领打造“辣椒小镇”》等一批优质稿件在全国平台刊发。

丰富内容的同时，洛阳学习平台注重形式创新，打造了一批鲜活又有特色的微视频。围绕学习宣传民法典，制作了轻松有趣味的《普法小剧场》，增强了公民的法治意识；结合诗词文化和牡丹文化，打造的系列视频稿件《历代咏牡丹》连续6期在全国平台刊发；《河南洛阳：一名大学物理教师的课程思政实践》被全国平台定为“经验典型”。

眼下，洛阳学习平台正以党史学习教育为主线，在全省省辖市平台率先谋划开设《庆祝建党百年党史学习教育》专栏，设立“党史学习教育”专题，集中展示我市党史学习教育成果。目前推出的《河洛党史故事》深受读者喜爱，每期阅读量均在20万人次以上；《红色课堂·年份记忆》系列微党课视频，同样吸引了众多“粉丝”。