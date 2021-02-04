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不一样的牡丹文化节！国潮盛典带你解锁新体验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.17 21:27

　　姚黄魏紫雍容华贵，豆绿赵粉娇艳清雅……四月，洛阳城中各色牡丹竞相开放。当温柔的春风拂过游人面庞，带来隐约飘散的牡丹香，属于千年古都洛阳的“牡丹花城”时节到了。

　　今日，王城公园内游人如织。从公园入口一路行至牡丹观赏区，记者耳边听到的是天南地北的口音。但此时不论性别、年龄和地域，这些游客都已经沉醉于牡丹花海中流连忘返，一个个都舍不得放下手中的拍摄工具。

　(资料图)

　　广场正中央装置精美、辉煌大气的唐风舞台吸引了游客的眼球，这里正是王城公园国潮盛典活动的主舞台。游客在欣赏婉转动人、婀娜多姿的歌舞表演后，还可以站上舞台来个“打卡”。

　(资料图)

　　“太好看了！我特别特别喜欢牡丹花！”在主舞台两侧的活动区，两个小女孩各拿着一把画有牡丹的团扇兴高采烈地向家人展示，可爱的笑脸和扇面上娇艳的牡丹花相映成趣。

　　小女孩手里的扇子是她们自己一笔笔“画”出来的。帮她们圆了“画家梦”的正是王城公园国潮盛典活动项目之一——王城造纸坊的工作人员，这牡丹图是工作人员手把手和两个女孩一起画上的。

　　“这个活动很有意义，对孩子们来说是难忘的游玩体验，我们都觉得很棒！”两个女孩的母亲张女士开心地说道。她们一家人来自北京，特意赶在牡丹文化节期间来洛阳旅游赏花，对王城公园国潮盛典里具有洛阳文化特色的项目非常喜欢，更对洛阳牡丹娇艳的姿容赞不绝口。

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[ 责任编辑：潘亮]
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