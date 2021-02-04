央媒观洛｜河洛春潮涌 阔步新征程 洛阳高质量建设现代化都市圈，全力融入国家战略和河南发展大局

“十四五”的第一个春天，牡丹如约绽放，洛阳繁花似锦，再次吸引世人目光。

《人民日报》4月8日刊发文章《河洛春潮涌 阔步新征程 洛阳高质量建设现代化都市圈，全力融入国家战略和河南发展大局》，本网全文转发，内容如下：

“十四五”的第一个春天，牡丹如约绽放，洛阳繁花似锦，再次吸引世人目光。

国家自贸试验区、自创区、跨境电商综合试验区等重大平台相继落地，现代化都市圈建设铿锵起步；“东方博物馆之都”规模初具，入选世界旅游联盟、国家文化和旅游消费示范城市、中国夜游名城。近年来，洛阳综合实力持续提升。

洛阳立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，在中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略中奋勇争先，深化提升“9+2”工作布局，以建设现代化洛阳都市圈为主战场主抓手主平台，阔步新征程，奋力在高质量发展的赛道上跑出“加速度”。

融合聚力，建设洛阳都市圈

2020年12月22日，《洛阳都市圈发展规划(2020-2035)》发布，标志着洛阳都市圈建设正式进入“起步就加速”的发展阶段。“十四五”时期，洛阳都市圈作为支撑河南省经济高质量发展的重要区域，将承担引领中原城市群西部转型创新发展，辐射带动陕东、晋南发展的重要职责。

风劲潮涌，自当扬帆破浪。洛阳紧密对接国家“十四五”规划，进一步细化实化洛阳都市圈战略规划，会同济源、平顶山、三门峡、焦作合作制定了洛济深度融合以及洛平、洛三、洛焦联动发展措施，启动编制洛阳都市圈国土空间规划和生态建设、综合交通专项规划，推动强自身与强辐射、强带动有机融合。

洛阳、济源旅游年票已合而为一，两地开通城际公交，济源东站到洛阳高速公路免费通行，固定电话资费同城化。随着洛阳都市圈建设按下“快进键”，协同联动发展初见成效，交通设施互联互通、基础设施共建共享、公共服务共利共惠取得突破性进展。

2020年，洛阳地区生产总值达到5128.4亿元，继续居中西部地区非省会城市首位，联动周边打造现代化都市圈的基础更加稳固，郑洛西高质量发展合作带建设有序推进。

创新驱动，挺起制造业脊梁

伴随着现代化洛阳都市圈建设高质量推进，新发展格局下的洛阳阔步向前。

前不久，科技部、中国科学技术信息研究所发布的报告显示，在2020年创新型城市创新能力指数排名中，洛阳居第37位。近年来，洛阳市研发投入强度连续多年居全省首位，“嫦娥”“蛟龙”“天眼”等大国重器闪耀洛阳元素。

作为老工业基地，洛阳坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，大力推动工业稳增长和转型升级，已连续两年成为全国工业稳增长和转型升级成效明显城市。

传统产业“发新芽”，新兴产业“结硕果”。洛阳把发展新兴产业摆在更加重要的位置，坚持引育并举、强化产研结合，新兴产业实现跨越发展。2020年，洛阳市机器人及智能装备、新能源、生物医药、节能环保产业营业收入同比分别保持了两位数增长，一批优强企业应运而生。

当下，聚焦构筑全国先进制造业基地，厚植都市圈先进制造新优势，洛阳积极推动洛济、洛汝、洛渑、洛巩产业带协同发展，加快建设面向世界、面向未来的先进制造业产业体系。如今，LYC轴承等8家企业已与济源市企业签订产业合作协议，三邦环保材料、洛阳炼化正丁烷深加工等一批区域联动产业项目落地实施。

传承发展，谱文旅融合新篇

作为黄河流域重要节点城市，洛阳抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大战略机遇，大力实施文旅融合发展行动，不断提升文旅产业能级，擦亮“古今辉映、诗和远方”城市名片，奏出“保护固态、传承活态、发展业态”的文旅融合“交响乐”。

“融”字当头，擦亮“东方博物馆之都”新名片。以打造国际人文交往中心为契机，加快建设“东方博物馆之都”。目前，洛阳各类博物馆、纪念馆已达102家，博物馆总数和三级以上博物馆数量均居河南省第一，一座座博物馆如同一个个文化宝库，吸引着来自海内外的游客。

连“点”成“线”，黄河文化“活”起来。依托黄河湿地、黛眉山、青要山、万山湖等自然景观，洛阳倾力打造黄河文化精品旅游带、中华文明溯源之旅、治黄水利水工研学之旅，承担起保护传承弘扬黄河文化、推动文化繁荣兴盛的“洛阳使命”。

从伊河河畔桨声灯影中的龙门山色，到人头攒动、美食飘香的老城十字街夜市；从气势恢宏、美轮美奂的应天门3D投影灯光秀，到古色古香、风景如画的洛邑古城。立足于厚重的隋唐文化底蕴，洛阳通过创新夜游产品打响“古都夜八点”文旅消费品牌，将吃、住、行、游、购、娱等多种业态串联起来，一个好看好玩又好吃的洛阳深入人心。

以文塑旅、以旅彰文，宜融则融、能融尽融。近年来，洛阳持续推动文化与旅游从“物理组合”迈向“化学反应”。

生态优先，增绿添彩护黄河

黄河落天走东海，在河洛大地出山入滩，小浪底水利枢纽一坝飞架，荟萃成一道集山区峡谷、高峡平湖、平原滩区等多样景观风貌于一体的百里画廊。

春和景明，黄河洛阳段水天一色、两岸柳绿花红。前不久，主线长213公里的洛阳黄河生态廊道全线贯通，以旅游交通为主、兼顾沿线基础交通功能，配建黄河“乐道”、驿站等服务设施，有效串联孟津黄河湿地、西霞院、小浪底，新安鹰嘴山、万山湖、黛眉山等生态景观和旅游资源。

碧水蓝天，绿满古都。“十三五”时期，洛阳以“四河五渠”综合治理为牵引，大力实施治水兴水行动，强力治污水、全力清“四乱”、沿河织绿带、岸线建公园，将黄河水系打造成一条条萦绕河洛大地的“绿色城市大动脉”。

如今，伊河、洛河、瀍河、涧河水清、岸绿、路畅。伊洛河作为黄河流域中下游的第一大支流，成功创建全国首批示范河湖，为建设黄河流域生态保护示范区奠定坚实基础。

放眼洛阳都市圈的崭新图景，河洛儿女将抢抓黄河流域生态保护和高质量发展国家战略机遇，以打造生态强市和生态环境更优为目标，夯实黄河、太行—王屋、伏牛“一河两山”生态屏障，铺就生态都市圈的亮丽底色。

内畅外联，共建共享幸福城

2021年3月28日，洛阳地铁1号线开通初期运营，成为中西部非省会城市中第一个开通地铁的城市，也标志着洛阳加快建设全国重要综合交通枢纽又向前迈出了一大步。

“十三五”时期，洛阳坚持高水平规划、高质量建设、精细化管理，推动城市内涵式发展，城市建设的“工笔画”越描越精细。

交通更加畅达。洛阳地铁1号线通车、2号线也即将开通，王城大道快速路全线贯通，翠云峰立交等30余座城市立交建成投用；铁路建设实现突破，呼南高铁豫西通道今年有望开工，动车组存车场投用在即，“十”字形高铁枢纽呼之欲出；快速路网不断织密，济洛西高速、尧栾西高速尧栾段等建成通车，洛吉快速路全线贯通，“三纵三横三环”高速路网加快完善。

民生更有温度。顺应人民群众对幸福宜居的新需求、新期盼，统筹做好规划、建设、管理“三篇文章”，让“共享”理念直抵人心。278个城市游园、204座河洛书苑、1000公里城市“乐道”相继建成，15分钟“阅读圈、休闲圈、健身圈、就医圈”成为群众家门口的福利；城市有机更新和老旧小区改造提速，惠及4.2万户群众；城区集中供热普及率攀升至90.1%，越来越多的居民过上暖冬；70个“乐养居”社区养老服务中心舒适温暖、服务贴心，助力10万余名老人安度晚年。

行动铸就梦想，征程未有穷期。

河洛儿女将只争朝夕、接续奋斗，以建设现代化洛阳都市圈为主战场主抓手主平台，不断开创洛阳发展新局面，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。

数据来源：中共洛阳市委宣传部④