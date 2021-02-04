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洛阳市少儿才艺大赛高潮迭起 “国宝少年”为梦想披荆斩棘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.05 19:19

　　

　　春来了，梦醒了。乘着河洛春风，国色牡丹一展容姿，艳冠群芳，“国宝少年”一身傲骨，难掩锋芒。一转眼，“凯瑞国宝·红瞰杯”洛阳市少儿才艺大赛已进入白热化阶段，花儿一样的“国宝少年”各个使出“十八般武艺”，朝着“金字塔尖”步步逼近。

　　“等会上台别紧张，正常发挥就好，你是最棒的！”大赛第三场海选现场，不少家长候场时一边带孩子在休息区体验童趣积木王国、充气游乐园、彩铅绘画、手工皂制作等休闲娱乐项目、帮助孩子调整心态，一边不断以鼓励言语为孩子加油打气。作为本场海选年龄最小的选手之一，年仅6岁、表演儿歌《小白船》的选手毛梦阳毫不怯场。“对孩子的表现很满意，成绩不是最重要的，希望孩子能通过比赛锻炼心态，和其他选手交流经验、共同进步。”毛梦阳家长说。

　　高手过招，招招抢眼。作为一场高规格、高质量的大型赛事，本次才艺大赛节目形式多样、内容多彩，既有较高的艺术性，又有较强的观赏性。现场，六十余组选手或“单枪匹马”，引吭高歌、触摸音符，带来《朝阳沟选段》《那片草原》等令人耳熟能详的优秀作品，任自信的身姿于舞台中央纵情舒展；或“并肩作战”，以武术、合唱等形式大放异彩。“虽然节目准备时间不长，但孩子们都拿出了最好的状态，在舒适的比赛环境中克服了心理障碍，作为老师真心为他们感到骄傲。”晨曦音乐艺术培训中心老师申巧全说。

　　硕师选贤，句句箴言。赛后，评委老师对本场赛事进行了点评总结，并为诸多舍不得离场、积极前来咨询的选手提供艺能精进建议，表示希望之后参与海选的选手能够进一步扎实基本功、增强作品的情感表达。截至今日，共19名选手成功晋级，剩余晋级名额将在大赛最后两场海选中诞生(4月10日、4月11日)，最激动人心的总决赛将于4月17日拉开帷幕。“希望孩子们能够稳定发挥，取得更好的成绩。”评委、洛阳市舞蹈家协会副主席王东说。（记者 谢钰旸 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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