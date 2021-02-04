洛阳交通运输系统干部职工入村开展党史学习教育

近日,洛阳市汝阳县靳村乡沙沟村内十分热闹。我市交通运输系统组织干部职工入村开展“喜迎百年华诞，筑梦乡村振兴”主题党日活动。

近日,洛阳市汝阳县靳村乡沙沟村内十分热闹。我市交通运输系统组织干部职工入村开展“喜迎百年华诞，筑梦乡村振兴”主题党日活动。

活动现场，工作人员结合党史学习教育，采取讲解和视频形式，向党员干部和群众讲述了中国共产党百年光辉历程。受邀到场的书画家现场挥毫泼墨，向村民赠送书画作品。干部职工还纷纷购买香菇、鸡蛋等农副产品，以消费扶贫形式，助力乡村振兴。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 张攀锋 文/图)