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洛阳交通运输系统干部职工入村开展党史学习教育
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.26 18:06

　　近日,洛阳市汝阳县靳村乡沙沟村内十分热闹。我市交通运输系统组织干部职工入村开展“喜迎百年华诞，筑梦乡村振兴”主题党日活动。

　　活动现场，工作人员结合党史学习教育，采取讲解和视频形式，向党员干部和群众讲述了中国共产党百年光辉历程。受邀到场的书画家现场挥毫泼墨，向村民赠送书画作品。干部职工还纷纷购买香菇、鸡蛋等农副产品，以消费扶贫形式，助力乡村振兴。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 张攀锋 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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