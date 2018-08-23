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哈啰出行发布2020年度洛阳骑行报告 涧西区骑行热度第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.14 18:03

　　14日，哈啰出行发布2020年度洛阳骑行报告。

　　报告显示，2020年，哈啰出行在洛阳的骑行区域覆盖六县(市)六区，分别是偃师市、孟津县、新安县、伊川县、洛宁县、嵩县，以及洛龙区、老城区、西工区、瀍河区、涧西区、吉利区；共享单车和共享电动车投放总量达到7.4万辆；洛阳市民全年骑行总里程1.92亿公里，同比去年增长28%；绿色出行助力减少碳排放1.13万吨，相当于植树226万棵；日平均骑行45万次；市民年平均骑行里程2.27公里，比2019年增加0.96公里。总的来说，共享出行在满足市民最后一公里的出行需求基础上，正在加速融入城市公共交通系统，发挥着优化城市交通结构的作用。

　　骑行人群上，2020年，有更多的洛阳女性选择共享单车出行，女性用户比例从2019年的42.68%上升到2020年的45.12%。

　　骑行年龄上，共享单车用户的平均年龄为30.2岁，共享电动车用户平均年龄为27.4岁，这说明年轻人偏爱共享电动车。

　　年龄结构上，“90后”和“80后”占总用户量的67%，依然是骑行的主力军；“00后”占10%；“60后”和“70后”占比在近3年内持续增加到23%。共享出行已不再只是年轻人的出行选择，而成为适配全年龄段人群的普惠出行方式。

　　骑行热度上，排名前五的分别是涧西区、西工区、洛龙区、老城区、瀍河区。

　　在服务“古都夜八点”上，去年6月，哈啰夜间骑行量比往年同期增长近一倍，涧西区、西工区、龙门园区等多地批准开放的街道都是夜间骑行的热门路段。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 欧阳洁 实习生 赵俊男 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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