私占、破坏哈啰单车 4名用户被永久封号

近日，哈啰出行发布的洛阳用户骑行数据显示，“骑行驾照分”实行一年以来，我市已有近2000名用户因不文明用车被扣分，其中4名用户因私占、破坏哈啰单车，账号被永久封停。

近日，哈啰出行发布的洛阳用户骑行数据显示，“骑行驾照分”实行一年以来，我市已有近2000名用户因不文明用车被扣分，其中4名用户因私占、破坏哈啰单车，账号被永久封停。

记者从哈啰出行洛阳运营部门了解到，为引导市民文明使用共享单车，哈啰出行在去年推出了“骑行驾照分”机制，初始分数为12分，用户如果发生不规范停车、忘记关锁、私占车辆等不文明行为，将被扣除相应的“骑行驾照分”。“骑行驾照分”被扣至0分后，用户将被列入失信名单，永久冻结哈啰单车的骑行资格，账号也会被永久封停。

数据显示，洛阳用户发生的不文明用车行为中，把单车骑出运营区的最多，其次是骑行结束后未关锁。

“在哈啰出行提供服务的全国300多个城市中，洛阳用户的骑行素质排名靠前，被扣分用户占洛阳全部用户的比例不到1%。”哈啰出行洛阳运营部门相关负责人说，“我们运用大数据分析及人工排查等方式，对用户的不文明用车行为进行判定。如果用户认为扣分判定有误，可向哈啰出行官方客服申诉。此外，如果在一段时间内，用户一直规范用车，‘骑行驾照分’可逐步恢复，但如被扣到0分则永久无法恢复。”（记者 牛鹏远）