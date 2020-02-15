新生儿接种疫苗必须要购买保险吗？丨百姓呼声每日简报

11月11日0时--11月11日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计284条，已回复的帖子89条，未回复帖子195条。其中，市文物局、市卫健委、市公安局、市弘义集团、市城市管理局、涧西区、伊川县等单位回复积极。

11月11日0时--11月11日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计284条，已回复的帖子89条，未回复帖子195条。其中，市文物局、市卫健委、市公安局、市弘义集团、市城市管理局、涧西区、伊川县等单位回复积极。

【热帖】

· 楼道广告上的加装电梯公司是政府推荐的吗？

· 曹休墓博物馆项目目前进展如何？

· 网友发帖称洛阳火车站治安差有人强行推销

· 低速三、四轮电动车无牌上路存隐患

· 新生儿接种疫苗必须要购买保险吗？

· 伊川县白降河沿线水质污染严重影响村民用水

· 政坊游园内篮球场地板太软何时可以解决？

· 恒大北区190、191交房两年为何不供暖？

· 翠云峰森林公园内机动车辆随意行驶导致乐道损坏严重

· 路内停车位收费管理人员是否外包？

· 洛阳师院科教融合创新实验区项目进站如何？

【已回复】

1. 咨询：楼道广告上的加装电梯公司是政府推荐的吗？

涧西区回复：您反映的问题，我单位已获悉。多层住宅增设电梯工作，可向物业、电梯咨询服务机构、电梯生产安装企业等单位寻求协助和指导。目前我办未收到上级推荐的相关安装电梯公司名录。

2. 咨询：曹休墓博物馆项目目前进展如何？

市文物局回复：曹休墓位于河南省洛阳市孟津县送庄镇卅里铺村(连霍高速洛阳服务区内)，在连霍高速改扩建工程中在洛阳服务区被发现的，是全国唯一能确定墓主人身份的曹魏高等级贵族墓葬，具有重要学术价值。该保护项目有利于对曹休墓这一重要文化遗产本体的有效保护，通过其展示也可以加深公众对三国文化的认知，提升文物保护意识，同时有助于推进邙山陵墓群的整体文物保护工作。目前通过前期大量工作努力，我们已完成曹休墓博物馆墓葬本体保护部分建设，曹休墓博物馆项目“三通一平”工作已完成，目前正在与交通等相关部门协调加快推进项目建设。

3. 投诉：洛阳火车站治安差有人强行推销。

市公安局回复：针对该问题车站派出所一方面加强打击力度，另一方面加强日常巡逻防控。如您遇到疑似违法行为时，请您第一时间拨打报警电话110，并配合公安机关开展调查工作，感谢您对公安工作的关注和支持。

4. 建议：低速三、四轮电动车无牌上路存隐患。

市公安局回复：根据规定，凡在国家工信部公告范围内的车辆，均应当办理注册登记业务，反之，不在公告范围内的车辆，无法办理注册登记，即无法办理机动车号牌。而低速电动四轮车为什么能够生产和销售，确实不是公安交警部门的管理权限。

对于低速电动四轮车的问题，涉及该种车辆生产、销售等多个环节，需要市场监管、工信等多部门联合，从源头开始，规范生产和销售环节，才能从根本上治理。但是对于目前已经在路面行驶的车辆，交警部门无权对其没收或销毁，也无权禁止生产厂家、销售商家的生产销售行为。

交警部门出台指导意见，并安排各执勤大队进行严管，是为了尽到交警的职责，全力维护道路交通秩序良好，但是关于此类车辆的生产或销售问题，您可向工信部门或工商部门进行建议。

温馨提示：按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定，上道路行驶的车辆分为两种：一种是机动车，另一种是非机动车。目前在我市出现的低速电动三四轮车，从时速、质量、尺寸等方面均超出了非机动车标准，但是又属于未列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》的产品，不能登记上牌，但是由于部分市民已经购买和使用了此类车辆，并且在行驶中出现不遵守交通法规的问题，严重影响了道路交通安全，引起了广大市民的关注和投诉，强烈要求治理。因此，洛阳交警按照民意导向，依照法律法规，从交警的职责权限出发，出台指导意见，对电动三四轮车进行严格管理，遏制此类车辆的蔓延趋势，有利于城市交通形象和道路的安全畅通，请予以理解和支持。

5. 咨询：新生儿接种疫苗必须要购买保险吗？

市卫健委回复：接到市卫生健康委网上诉求事项交办单后，洛龙区卫生健康委高度重视，立即安排工作人员进行核实了解。现将相关情况回复如下：

1、根据洛疾控[2020]78号文件要求，预防接种单位充分认识补偿保险机制的重要性，并在预防接种单位给儿童家长办理新生儿《河南省预防接种证》时，负责向家长告知并填写回执单。这个过程属于门诊常规工作，接种门诊只是履行告知义务，未要求家长必须购买保险。作为家长，在知情自愿的前提下，有权利选择买还是不买，买哪个类型。

2、所有在接种门诊接种的疫苗，不论是缴费的，还是免费的，安全性及有效性都是得到相关部门核定的。接种门诊在保障接种安全的前提下，发生的疑似与预防接种有关的反应，国家有非常详细的上报处理流程，确实定性为预防接种异常反应的，补偿机制由以前的“财政补偿”转为“保险补偿”。在全面落实免疫规划疫苗基础保险的工作基础上，鼓励受种者(或其监护人 )购买预防接种相关补充保险，以获得更高水平的保险补偿，切实维护群众合法权益，保障群众身体健康。

6. 投诉：伊川县白降河沿线水质污染严重，影响村民用水。

伊川县回复：白降河沿线污水管网年久失修，导致红薯磨粉浆水流入白降河中，镇环保办发现问题后已对沿线各村磨红薯粉作坊进行全面排查，磨粉点排浆已得到制止，要求建立沉淀池，杜绝直排现象。同时，镇区污水管网正在改造中，将尽快解决上述问题。

7. 咨询：政坊游园内篮球场地板太软何时可以解决？

市城市管理局回复：我们正在与施工单位协商拆除一个半场的篮球场地，查找原因。待原因找到后会很快解决。

8. 投诉：恒大北区190、191交房两年为何不供暖？

市城市管理局回复：经核实，这是恒大绿洲9期A区，目前这个区供热设施热力站已建设完成，具备供热条件。但这个热力站共供应有约2000余户热用户，置业公司今年申请用热的190号、191号楼的户数达不到该区热力站安全运行用热最低条件，所以这两栋楼今冬暂时无法供暖。根据市政府(2020--2021年冬季供热保障工作调度会《会议备忘》)要求，对于入住率低于20%的居民小区，由各辖区政府督促开发企业免费提供供热设施或补贴空调电费。

9. 咨询：路内停车位收费管理人员是否外包？

市弘义集团回复：为进一步盘活路内停车资源、破解收费乱象，洛阳市城市管理局积极构建“政府主导、企业运作”的停车管理模式，2019年8月，市属国有平台公司洛阳弘义集团与其全资子公司洛阳崇弘公司通过公开招标的形式获取了洛阳市公共停车资源建设开发利用特许经营权，负责对我市中心城区规划范围内国有划拨土地上的路内停车泊位、公共停车场以及政府规划新建的公共停车场的投资、建设及运营管理。根据目前工作现状，暂无招募工作人员需求。

城市区路内泊位收费均采取网上缴费模式，停车管理员必须穿着统一标有洛阳城市停车字样的工作服，持洛阳城市停车工作证上岗，收费方为路内泊位运营企业洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司，市民可拒绝一切人工收费行为。市民遇到有人拦车收取停车费，可拨打110或12319举报。

【尚未有结果】

1. 投诉：翠云峰森林公园内机动车辆随意行驶导致乐道损坏严重。

2. 咨询：洛阳师院科教融合创新实验区项目进站如何？

【网友建议】

建议：尽快维修处理人民西路上倾斜的监控柱子

网友：西工区人民西路卖手机这排，有一个监控柱子严重倾斜，很有可能倒下，存在安全隐患。建议相关部门尽快维修处理倾斜的柱子，确保道路交通安全。

建议：开通老城道北至高铁站的公交车

网友：老城道北现在发展迅速，特别是老城区政府附近新建小区众多，居民去龙门高铁站很不方便，没有一条直达高铁站的公交线路，建议开通一条从定鼎路直达高铁站的公交车，方便居民出行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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