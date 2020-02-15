定鼎桥快车道上铺设热力管道安全隐患大丨百姓呼声每日简报

11月4日0时--11月4日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计268条，已回复的帖子80条，未回复帖子188条。其中，市公安局、市公交集团、市热力公司、市医疗保障局、涧西区等单位回复积极。

11月4日0时--11月4日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计268条，已回复的帖子80条，未回复帖子188条。其中，市公安局、市公交集团、市热力公司、市医疗保障局、涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 周山森林公园是否继续改造并规划停车场？

· 老年公交卡如何在网上年审？

· 洛龙区伊洛路是否有修高架的规划？

· 新生儿医保卡如何领取？

· 定鼎桥快车道上铺设热力管道安全隐患大

· 建议严查丝路大道大货车违法行为

· 取暖费按面积或流量应由用户选择

· 太康路上编号为1128507的停车位设置不合理

· 东关大街51号院内垃圾成堆无人清理

【已回复】

1. 建议：周山森林公园是否继续改造并规划停车场？

高新区回复：经了解，周山森林公园后期将会继续提升改造，到时将会规划停车位。

2. 咨询：老年公交卡如何在网上年审？

市公交集团回复：您的诉求已经收到，现回复如下：敬老卡集中年审到11月9日结束，您现在可以拿上老人的敬老卡、身份证原件以及10元现金到延安路中国人寿保险公司后院进行人工年审；也可以在我们的IC卡充值机上进行自助年审，我们在洛阳市内的公交站亭上共配置了500台IC卡充值机，您可以使用微信在候车的时候进行敬老卡年审，非常方便。如您还有疑问，请拨打我们的咨询电话：63192273。

3. 咨询：洛龙区伊洛路是否有修高架的规划？

市自然资源和规划局回复：伊洛路目前暂无高架规划。

4. 咨询：新生儿医保卡如何领取？

市医疗保障局回复：提供孩子照片等信息，在河南社会保障卡微信公众号申请即可。

5. 投诉：定鼎桥快车道上铺设热力管道安全隐患大。

市热力公司回复：关于您反映的问题，目前根据新的热源布局情况，经专家再次论证，定鼎桥敷设管网方案将不再实施。

6. 建议：严查丝路大道大货车违法行为。

市公安局回复：大队已安排人员加强对您反映路段持有通行证以外车辆或不按通行证规定时间线路行驶的货车的交通违法行为的巡查、整治和抓拍力度。如再次发现以上情况可拨打110报警电话或者大队值班电话65977122，我们会安排人员及时处置。

7. 投诉：取暖费按面积或流量应由用户选择。

市热力公司回复：一、查询流量的APP更新会晚几天，您要是向及时查询流量可拨打我公司64855208电话查询流量；二、我市2007年下发的《关于取消基本热费政策有关问题的通知》规定，自2017-2018年采暖期起，对不用热居民用户不再按现行热价25%收取基本热费(俗称过热费)。此文中取消的“基本热费政策”针对的是“采暖期不用热的居民用户”；三、目前我市供暖有两种收费方式：按面积和分户计量。没有安装分户计量仪表的用户，按面积热价计收热费，每平方米为0.18元/天，多层按建筑面积的90%，小高层按86%，高层按82%计收热费，新建居民住宅一般按表计量，执行两部制热价，先按面积热价预交，供暖结束后进行结算，多退少补，全年热费=基础热价+计量热价，基础热价为面积热价的30%，计量热价为0.142元/kwh(流量表计算没有封顶)。四、我省规定2010年10月1日后新竣工的居民住宅一律实行两部制热价，分户计量，若您还有其他供暖相关问题可拨打我公司二十四小时热线电话咨询。

8. 投诉：太康路上编号为1128507的停车位设置不合理。

弘义集团回复：为解决我市停车难，收费乱等现象，文明城市创建期间，经相关部门批准报备，在不影响交通通行的前提下，对洛阳市中心城区路内泊位进行施画，同时对前期我公司所施画泊位进行智慧化改造及运营管理，对于您反映的问题，我们会及时到现场查看，是否符合标准，结合实际情况，若确实影响出行，我们会及时取消该车位，感谢您对洛阳城市停车的关注和支持。

【尚未有结果】

1. 投诉：东关大街51号院内垃圾成堆无人清理。

【网友建议】

建议：衡山路通行困难建议大货车错峰通行

网友：由于西环路封闭施工，导致大型货车全部绕行衡山路通行。衡山路周边有中信重工、中国一拖等企业，还有几个大型社区，平时人流量就很大，车辆较多，现在又加上衡山路地面管道施工半幅通行，整个交通处于瘫痪状态。每天早晚高峰期时，机动车、非机动车、行人和大货车混行，存在较大的交通安全隐患。建议大货车可以错峰通行，避开上下班高峰期时段，为附近职工和居民提供一个良好的出行环境。

建议：加强对玻璃厂路实验中学附近流动商贩的管理

网友：西工区玻璃厂路实验中学附近流动商贩大约每天晚上18时至20时出摊，学生放学再加上修路，导致本身就很窄的路面更加拥堵，建议加强对流动商贩的管理，维持道路通畅。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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