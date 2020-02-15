珠江路滨河体育公园何时能建成对外开放？丨百姓呼声每日简报

10月18日0时--10月18日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计279条，已回复的帖子60条，未回复帖子219条。其中，市烟草局、市民政局、市城市管理局、弘义集团、市住房保障和房产服务中心等单位回复积极。

10月18日0时--10月18日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计279条，已回复的帖子60条，未回复帖子219条。其中，市烟草局、市民政局、市城市管理局、弘义集团、市住房保障和房产服务中心等单位回复积极。

【热帖】

· 西工区新建的三所区直幼儿园位置在哪？

· 洛阳市九如城康养中心位置在哪？

· 珠江路滨河体育公园何时能建成对外开放？

· 2020年生育津贴政策如何规定？

· 兴业苑公租房小区强制供暖是否合理？

· 洛阳居住证需要多久能办理下来？

· 网友发帖称懿皇地产收了中介费后失联

· 东方三小让交20元书本费合理吗？

· 商店和补习班是邻居，能否办理烟草证？

· 王城大道陇海立交桥段辅道何时能修通？

· 绿都塞纳春天小区内开设宾馆是否合规？

【已回复】

1. 咨询：西工区新建的三所区直幼儿园位置在哪？

市教育局回复：西工区市直一幼地址:西工区凯旋东路凯旋巷4号；市直二幼地址：王城大道320号。新的区直一幼地址在和昌中央城邦C区，区直二幼在升龙广场A区，区直三幼在名门万象南门东侧。目前三所新建区直幼儿园正在进行装修。

2. 咨询：洛阳市九如城康养中心位置在哪？

市民政局回复：洛阳市九如城康养中心是由我市引入第三方专业化运营机构(上海九如城集团)对我市社会福利院老年养护楼开展公建民营的政府示范项目。该中心地址位于西工区邙岭街道魏紫路151号，建筑面积12797㎡，地下1层，地上13层，总床位309张，其中双人间6个，三人间25个，四人间9个，六人间31个；收费标准为：2100-5250元；服务前台电话：65280098。市民可通过洛阳市养老服务网——养老地图，或关注“洛阳养老”公众号查看我市养老服务机构基本信息。

3. 投诉：珠江路滨河体育公园何时能建成对外开放？

弘义集团回复：珠江路滨河体育公园项目严格按照规划设计施工，并且项目已接近尾声，即将建成并对市民开放。对于您反映的问题，系洛阳市2019年民生项目之一滨河北路过街天桥项目与我司体育公园项目空中步道位置与功能重叠，另外经与市政府多次汇报，体育公园空中步道占洛浦公园绿化过多，规划审批等问题，按照市里要求改为人行天桥。除此之外没有其他变动。

4. 咨询：2020年生育津贴政策如何规定？

市医疗保障局回复：(一)生育津贴待遇。女职工生育按照《女职工劳动保护特别规定》规定的产假时间享受生育津贴；符合《河南省人口与计划生育条例》等法律、法规有关规定生育子女的，按照规定产假时间享受生育津贴。1.女职工生育享受98天生育津贴，难产的增加15天生育津贴；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加15天生育津贴；2.符合《河南省人口与计划生育条例》等法律、法规有关规定生育子女的除国家规定的产假外，增加产假90天，增加的产假享受生育津贴；3.女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天生育津贴；怀孕满4个月流产的，享受42天生育津贴；4.生育津贴日标准按照女职工所在用人单位上年度月平均缴费工资除以30计发；5.国家机关和其他由财政负担工资的用人单位的女职工生育、终止妊娠，不享受生育津贴，产假期间的工资由用人单位照发。社保缴纳问题可咨询社保中心相关部门。

5. 投诉：兴业苑公租房小区强制供暖是否合理？

洛龙区回复：兴业苑公租房小区系双气保障房，根据洛龙政办(2018)48号文件第十九条：公共租赁保障性住房的承租人除缴纳应缴房租外，还应缴纳物业管理费及水电暖等费用。住户在入住时签订的《洛龙区“兴业苑”保障性住房个人租赁协议》和《兴业苑公租房租户手册》约定租户有义务按时缴纳供热费用，如租户违反政府文件要求及双方协议的约定，未能按期缴纳暖气费用，按照公租房管理规定将报告洛龙区住建局公租保障办公室，会将个人及申报单位纳入公租房(未履约)诚信黑名单，对后期入住资格将会产生影响。为解决住户冬季供暖的需求，提升居住品质，体现政府对入住企业员工的关爱，龙丰公司兴业苑管理中心在供暖亏损的情况下，扔投入大量的人力和物力以确保供暖的实施。

6. 咨询：洛阳居住证需要多久能办理下来？

市公安局回复：《居住证暂行条例》第二条规定公民离开常住户口所在地，到其他城市居住半年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，可以依照本条例的规定申领居住证。居住半年以上，是指在居住地居住，并到公安机关申报暂住登记满半年。洛阳市公安局上线网上申报暂住登记，可直接通过“洛阳警民通”微信公众号自主申报暂住登记，实现申报暂住登记 “一次不跑”。

https://mp.weixin.qq.com/s/wBHO6Ii5QE4HLflTEEsPrQ

7. 投诉：懿皇地产收了中介费后失联。

市住房保障和房产服务中心回复：诉求人反映的问题，根据属地管理原则，已将具体问题转至洛龙房管部门，洛龙房管工作人员将依据签订的合同协调解决此事，具体进展情况诉求人可拨打65962158咨询。若协商不一致，建议诉求人依法通过司法途径维护自身的合法权益。

8. 投诉：东方三小让交20元书本费合理吗？

涧西区回复：按照上级要求，每年学校一年级和四年级的学生家长配发家长学校教材，家长自愿购买。至于家长说的收取的100多元钱，包括有校服、语数英《课时练》、作业本费等。作业本费是按洛阳市教育局文件通知要求的小学生每生每期10元作业本费。校服费、《课时练》是根据上级文件要求，学生自愿购买。

9. 咨询：商店和补习班是邻居，能否办理烟草证？

市烟草局回复：您好，根据我市合理布局规定，中小学校周边50米内申请办理烟草专卖零售许可证的不予许可。您提交新办申请后，我局执法人员会进行实地核查，就您叙述的情况来看，辅导机构不属于中小学的范围，但还需依法进行书面审查和实地核查等程序后做出决定。请您遵守法律法规规定，不向未成年人出售烟草制品。

10. 咨询：王城大道陇海立交桥段辅道何时能修通？

市住房和城乡建设局回复：王城大道陇海铁路桥辅桥计划于今年年底前完工投用。

【尚未有结果】

1. 投诉：绿都塞纳春天小区内开设宾馆是否合理？

【网友建议】

建议：尽快恢复瀍涧大道和安居路交叉口附近的路灯照明

网友：瀍涧大道和安居路交叉口附近晚上路灯不亮，由于三川大道改造，大货车全部从瀍涧大道和安居路过，该路段晚上车辆较多，路况较差，并且路不亮灯，附近居民夜晚出入小区、过马路存在安全隐患。建议尽快恢复路灯照明，保障居民夜晚出行安全。

建议：尽快修复金城寨街机动车道损坏的路面

网友：金城寨街由南向北牡丹大道至展览路段，机动车道有一处塌陷，车辆经过时存在安全隐患，建议尽快修复路面。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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