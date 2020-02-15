新能源汽车停车收费能否减半收取？丨百姓呼声每日简报

10月27日0时--10月27日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计252条，已回复的帖子75条，未回复帖子177条。其中，市发改委、涧西区、市医疗保障局、市热力公司等单位回复积极。

10月27日0时--10月27日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计252条，已回复的帖子75条，未回复帖子177条。其中，市发改委、涧西区、市医疗保障局、市热力公司等单位回复积极。

【热帖】

· 瀛洲新村为何要收取暖气初装费？

· 涧西区九都城施工不合规、噪声扰民

· 居民城乡医保不能缴费是什么原因？

· 涧西一拖八号街坊何时进行改造？

· 为什么医院原始发票丢失就无法报销？

· 新能源汽车停车收费能否减半收取？

· 每年冬季燃气补贴由政府进行补贴吗？

· 武汉路南盟小区停车位收费不合理

· 在农村任教满20年能否直接晋升中级职称？

· 牡丹广场修地铁经常引起停水停电

【已回复】

1. 咨询：瀛洲新村为何要收取暖气初装费？

市热力公司回复：该小区属于弃管小区，小区内需要热媒置换，目前就全国来看，集中供暖设施产权的划分以居民小区建设红线为界，小区红线以内的公共供暖设施的产权归全体业主，业主室内的全部供暖设施和室外专有的供暖设施归业主自有，小区红线以外的城市集中供暖设施产权归热力公司，我市也是这样界定的。本次“热媒置换”按照“谁的产权谁负责”、“谁经营谁负责”的原则开展工作。“热媒置换”与转供改直供没有必然联系，是两码事。“热媒置换”是由于热源缺失必须进行的工作，是解决供热的基本保障问题，是必选项。转供改直供是以小区自愿为前提，是为了提高小区的供热品质，享受更好的供暖服务，解决小区供暖维护管理等问题的一劳永逸的办法，转供改直供是自选项，不是必选项。

2. 投诉：涧西区九都城施工不合规、噪声扰民

涧西区回复：您反映的问题我们已收悉，我局领导高度重视，立即派执法人员前往调查处理，现将调查处理情况反馈如下：经查，九都城二期项目工地在夜间进行钢筋材料清运过程中产生的噪声对周围居民造成一定影响。根据《洛阳市人民政府关于建立环保问题举报制度的通告》洛政通（2009) 11 号之规定：“建筑施工所产生的扬尘、道路扬尘和建筑物拆除、垃圾及土方清运产生的噪声，由住建部门负责受理。我分局执法人员到达现场后，向施工负责人进行了相关法律法规的讲解，要求其进行相关作业时尽量避开居民休息时间，并采取有效的隔声降噪措施，减小对周围居民的影响。另，2015年6月5日市政府《关于加强2015年高（中）考期间环境噪声管理的通告》第九条规定“九、遇有噪声扰民问题，可拨打以下电话投诉：社会生活、文化娱乐及交通噪声投诉电话：110。室内装修、土方清运噪声投诉电话：12319。另，您反映的楼盘间距近的问题，是由于当初开发商开发规划的问题，已超出我区管辖范围，您可向市住建局或相关市政部门咨询。

3. 咨询：居民城乡医保不能缴费是什么原因？

市医疗保障局回复：我市2021年城乡居民医疗保险已经开征，缴费人缴费过程中发现信息错误导致无法缴费，需联系所属的县（市、区）社保中心进行咨询办理 。

4. 咨询：涧西一拖八号街坊何时进行改造？

涧西区回复：拖厂八号街坊属一拖老旧小区 ，目前我办未接到关于该小区拆迁改造通知。

5. 投诉：为什么医院原始发票丢失就无法报销？

市医疗保障局回复：河南省医疗保障局关于印发医疗保障经办政务服务事项文件（豫医保[2020]8号），其中明确住院医疗费用报销住院（门诊）收费票据提供纸质收费票据（财政票据市指收据联，税务票据是指发票联），需加盖就诊医疗机构专用章。

6. 咨询：新能源汽车停车收费能否减半收取？

市发改委回复：根据市发展改革委《关于明确新能源汽车停车费优惠政策的通知》（洛发改收费[2019]3号），新能源汽车停车费在所在区域收费标准基础上减半。物业的说法不对，可据此向他们反映。

7. 咨询：每年冬季燃气补贴由政府进行补贴吗？

市发改委：采暖季期间，针对独立采暖用户增加第一阶梯天然气供应量，居民用天然气第一阶梯的使用气量由50方/月增加到150方/月，执行居民第一阶梯天然气价格。该项补助政策，由市发改委牵头洛阳新奥燃气公司出台并组织实施。

8. 投诉：武汉路南盟小区停车位收费不合理

涧西区回复：经过了解，鉴于南盟小区“老旧小区改造”后，车位问题小区业主争议较大，我单位将于近期召集部分业主代表、物业公司、涧西区物业办，多方共同协商车位问题。相关协调会详细情况，请咨询南盟社区。社区办公电话：64272853。

【尚未有结果】

咨询：在农村任教满20年能否直接晋升中级职称？

投诉：牡丹广场修地铁经常引起停水停电

【网友建议】

建议：整修春都路与英雄路交叉口的往北铁道路段

网友：瀍河大道通往王城大道的改建工程基本结束，但两边辅道还处在封闭状态，过往车辆及非机动车一律改走英雄路。由于过往车辆比较多，致使春都路与英雄路交叉口的铁道路段严重损坏，过往的车辆不仅拥挤，而且经常发生交通事故。为此，建议有关单位抓紧整修该路段，以免出现更大的交通事故。

建议：对纱厂北路陇海铁路桥路边的商贩加强监管

网友：纱厂北路陇海铁路桥路边的商贩使用“八两称”，消费者购买的物品严重缺斤短两，甚至有的物品买了一斤却只有六两七两，严重侵害了消费者权益，也扰乱了市场秩序，希望有关单位加强监管，制止不法商贩的欺诈行为。

(记者 李珂尧 整理)

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