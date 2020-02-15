圆通快递物流状态不更新导致大量快件堆积丨百姓呼声每日简报

10月23日0时--10月23日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计238条，已回复的帖子90条，未回复帖子148条。其中，市卫健委、文保集团、市住房保障和房产服务中心、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

10月23日0时--10月23日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计238条，已回复的帖子90条，未回复帖子148条。其中，市卫健委、文保集团、市住房保障和房产服务中心、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

【热帖】

· 洛阳国家科技园内的河洛书院存在占位、孩子嬉闹现象

· 今年国家减免企业社会保险的政策有哪些？

· 圆通快递物流状态不更新导致大量快件堆积

· 市直机关第二门诊部工作人员防疫要求走形式

· 购买经济适用房满几年可以出售？

· 网友发帖称新奥燃气强行推销安装燃气防爆器

· 支付宝水费交错了还可以退吗？

· 洛轴公司生活小区2个供暖公司、不同供热标准

· 环卫工将路边泥土铲扔进工地隔离挡板内

· 地铁一号线明年四月份前能否开通运行？

· 唐寺门立交桥会安装隔音板吗？

【已回复】

1. 投诉：洛阳国家科技园内的河洛书院存在占位、孩子嬉闹现象。

涧西区回复：您所提出的意见为我们下一步工作提出了指导性的建议，在向书房的工作人员了解具体情况后，我们将作出以下处理办法： 1、 要求管理员告知读者，离开书房需将个人物品带离书房。2、管理员告知未携带走个人物品的读者，个人物品不负责着管。3、离座超过30分钟，管理员可以安排其他读者入座，坐席位上如有滞留物品按照遗失物品处理。4、加强对城市书房管理人员的业务培训，使每位管理员明确自己的职责：除了整理书籍、接待读者之外，还要维持城市书房良好的秩序，给大家创造一个安静的读书环境。如果遇到这种小孩追逐打闹的情况，要及时制止，并提醒家长做好看护工作。

2. 咨询：今年国家减免企业社会保险的政策有哪些？

市人力资源和社会保障局回复：对中小微企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险(简称三项社会保险，下同)单位缴费部分免征的政策，延长执行到2020年12月底。

3. 投诉：圆通快递物流状态不更新，导致大量快件堆积。

市邮政管理局回复：圆通公司因场地改造升级更改分拣设备，导致积压大量快件，目前圆通已改造升级完毕，我局已督促圆通加快分拣力度。有问题也可拨打我局申诉电话：63261172。

4. 投诉：市直机关第二门诊部工作人员防疫要求走形式。

市卫健委回复：经查，诉求人上午到市直二门诊时未戴口罩，工作人员要求其戴口罩发生争执。关于诉求人投诉说“先进来的人，也有没戴口罩的”，经了解是进来后自行把口罩摘掉的，关于“有几人不戴口罩也进来了”，经了解未发现有外来人员不戴口罩让进入的。该诉求人上午已到二门诊办公室投诉，上午已经对当事人进行了批评教育，强调工作人员以后要做好提醒工作。并开会强调门口值班人员做好门口防控值班工作，注意服务态度问题。下午3点左右接网上投诉后，再次和诉求人联系，告知关于此事处理结果，诉求人表示无意见。

5. 咨询：购买经济适用房满几年可以出售？

市住房保障和房产服务中心回复：购买经济适用住房不满5年，不得直接上市交易，购买经济适用住房满五年是指从签订购房合同之日起满五年并取得不动产权证后方可上市交易。

6. 投诉：新奥燃气强行推销安装燃气防爆器。

市新奥华油燃气公司回复：经核实我公司工作人员近期在洛龙区中有一建小区进行燃气隐患整改工作，对于家中无人的用户会在门上留下隐患整改通知单，同时在单子上注明师傅电话，方便联系。您家在系统内记录家中燃气灶无熄火保护装置，属于燃气隐患需要整改，而且燃气表也到期了需要更换，当时工作人员上门，家中无人，所以在门外张贴通知单。之后您与工作人员联系，已告知您家中燃气隐患，张贴通知单不是为了推销报警器，是为了告知您家中燃气情况。可能您对隐患整改通知单理解有误。公司网格长也和您进行了电话沟通。为了安全用气，请您尽快配合工作人员将燃气隐患整改完毕。

7. 咨询：支付宝水费交错了还可以退吗？

水务集团回复：您可持缴费手机，保存缴费凭证，携带户主本人身份证原件(代办的需提供经办人身份证原件)，到所在辖区营业厅申请退费。

8. 投诉：洛轴公司生活小区2个供暖公司、不同供热标准。

弘义集团回复：一、关于一个小区2个供暖公司、不同供热标准的问题您所提到的十七号街坊应是在太原路与中州路的交叉口，是洛轴公司生活小区，小区一共四栋楼分2期建成。第一期为5号楼和6号楼，大约于2013年建成使用，二期是7号楼8号楼于2018年建成2019年冬开始供暖，两期项目之间相差约6年时间，并不是同时安装却使用2家热力公司。为何会2个热力公司分别供暖，据通过和建设单位洛轴资产管理公司进行了解，是由于热电联产管网容量不足，无法承载接入，所以洛轴资产管理公司为了满足二期用暖，同时响应国家环保节能政策选用分布式清洁能源供暖。二、关于计量收费的问题。根据国家要求，对具备供暖条件的节能建筑，要求按照计量收费，以达到环保节能的效果。对于供热时间、供热温度、供热运营及维护等，国家及地方均有相关规定和要求，对于供暖温度明确要求不能低于18度，这个要求不仅是对于面积计费也对于流量计费，只是流量计费一般是由用户自行控制的。对于用暖费用的高低，取决于使用流量的多少。每栋建筑的位置不同、包括房屋楼层不同、建筑年限不同、使用方式(末端采暖设施)不同都会造成使用流量不同、费用不同，就比如一款同样的车，开的人不同、行车的环境不同最后油耗也不同，道理是一样的。使用城燃公司的用户也有比5号6号楼取暖费用的低的，主要还是取决于用户的需求，看是否达到了自己的使用要求。

9. 投诉：环卫工将路边泥土铲扔进工地隔离挡板内。

涧西区回复：目前已通知施工单位，加大对施工人员的指导和教育，规范操作。

【尚未有结果】

1. 咨询：地铁一号线明年四月份前能否开通运行？

2. 咨询：唐寺门立交桥会安装隔音板吗？

【网友建议】

建议：尽快修建杨文邙山路北段

网友：瀍河区杨文邙山路路面损毁严重，南段施工已经结束，北段却迟迟不动工，居民出行十分不便，建议尽快修建杨文邙山路北段。

建议：开元大道与忠义街交叉口路北增设路灯

网友：开元大道与忠义街交叉口路北，忠义街到古城路口，整条路只有一两个路灯，还被树枝遮挡住灯光，冬天天黑的早，路上漆黑，经常有电动车相互碰撞的事故发生，建议相关部门实地考察，在该路段增设路灯，保障市民安全出行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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