兴洛湖乐道部分路面下陷、裂缝丨百姓呼声每日简报

10月21日0时--10月21日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计274条，已回复的帖子90条，未回复帖子184条。其中，市教育局、市质监局、市税务局、市城市管理局、市自然资源和规划局等单位回复积极。

10月21日0时--10月21日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计274条，已回复的帖子90条，未回复帖子184条。其中，市教育局、市质监局、市税务局、市城市管理局、市自然资源和规划局等单位回复积极。

【热帖】

· 王城公园动物园收取“费中费”

· 兴洛湖乐道部分路面出现下陷、裂缝的现象

· 双溪布洛小区辉龙物业公司收款只开收据不开发票

· 涧西区龙西小区是否要拆迁？

· 成人高考准考证下载页面打不开咋办？

· 厚载门街南延工程如何规划？

· 市热力公司服务不到位出现问题无处反馈

· 2020年所缴医保费未用完，能否累积使用？

· 鼎盛国际小区电梯过检未张贴新的年检标

· 王城大道唐宫路口南人行道被非机动车占用导致行人通行困难

· 机车工厂棚户区改造剩余地块如何规划？

【已回复】

1. 投诉：王城公园动物园收取“费中费”。

市城市管理局回复：前几年，游客在动物园参观游览时，用私自携带的食物喂食动物，打乱了动物饮食习惯，引起动物消化不良或其他疾病，甚至造成动物误食塑料袋等异物发病死亡；经常也有游客为了投喂动物跨过隔离栏杆而造成身体受伤，甚至被动物抓伤、咬伤。为此，我园于2019年7月开始全面禁止游客私自投喂动物，加大宣传力度，通过新闻媒体、微信公众号等渠道发布禁止投喂动物、文明观赏动物等爱护动物的相关科普知识，在工作人员的管理下，在游客的积极配合下，取得了显著成效。但是，后来陆续接到众多游客的咨询和建议，游客希望能保留与动物互动的相关内容，近距离与动物和谐相处。为此，我园积极行动起来，丰富科普内容，进行园区设施改造，同时借鉴外地大型动物园的成功经验和做法，逐步开放部分动物互动体验区。动物营养师根据不同种类的动物，制定科学配比的动物食谱，合理搭配膳食，每天定量供应，确保营养均衡，在不影响游客正常观赏动物的前提下，游客可以自愿选择互动体验，在游客参与互动体验时，工作人员全程指导游客正确操作，确保游客人身安全。通过这种做法，将游客游园的兴趣点从简单的投喂引导到与动物良性互动带来的乐趣上面来，既满足了游客良好的游园体验，又保障了动物饮食安全和生命健康。同时，我园向游客宣传文明游园理念，加大对动物园区环境提升，加强卫生保洁和工作人员优质服务教育，增加动物丰容内容，逐步提升游客游园体验舒适度。

2. 投诉：兴洛湖乐道部分路面出现下陷、裂缝的现象。

市城市管理局回复：兴洛湖空中乐道采用钢架结构，乐道基础采用高填土方式，因雨水渗入，导致部分路面出现下陷、裂缝，前期已经发现此问题，目前正在积极与设计单位及施工单位协商修复办法，10月19日上午设计单位已拿出初步修复方案，计划采用水泥注浆的方法进行修复，现正在对修复方案进行论证，待方案确定后将立即进行修复。

3. 投诉：双溪布洛小区辉龙物业公司收款只开收据不开发票。

市税务局回复：按照发票管理办法，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。您可以凭缴费凭据前往商家开具相关发票。如果商家未按时为您开具发票，您可以拨打12366热线进行举报，我局会依法为您索取发票，并对商家未按规定开具发票行为进行处罚。

4. 咨询：涧西区龙西小区是否要拆迁？

涧西区回复：经过了解，龙西小区由于秦岭防洪渠提升改造计划施工需要，小区南侧小平房在本次拆迁范围之内，小区内的楼房未被纳入拆迁范围。

5. 咨询：成人高考准考证下载页面打不开该怎么办？

市教育局回复：成人高考准考证网上打印时间为10月19日9:00至10月25日18:00，考生可访问“河南省招生办公室”网站，登录“河南省成人高校招生考生服务平台”按要求操作。考生在打印准考证时，可自行选择是否绑定省招办微信公众号，不绑定也可以打印。建议您再次进行尝试，如果依然无法打印，可携带身份证与报名信息确认表前往洛阳市招生考试中心解决该问题。如有其他疑问，可联系洛阳市招生考试中心成人与自学考试科,电话：63939855。

6. 咨询：厚载门街南延工程如何规划？

市自然资源和规划局回复：厚载门街南延规划设计方案于2020年5月12日经市委规委会审议通过。该道路起点为南山大道与厚载门街交叉口，终点为S238与龙门大道交叉口，全长2.95公里，为城市主干路。近期道路红线宽度按35米控制，远期按55米控制。具体情况可咨询我局交通市政规划科，电话63225271。

7. 投诉：热力公司服务不到位，出现问题无处反馈。

市热力公司回复：已电话与您联系向您说明相关情况，也督促工作人员对我们工作中的不足之处进行改进，如您还有供暖方面的问题也欢迎您拨打我公司24小时热线电话与我公司进行沟通(热线电话63005678)。

8. 咨询：2020年所缴医保费未用完，能否累积使用？

市医疗保障局回复：我市城乡居民医保门诊统筹均按照河南省印发的门诊统筹指导意见执行，我市关于门诊统筹实施办法的文件为《关于印发《洛阳市城乡居民基本医疗保险门诊统筹实施办法(试行)》的通知(洛医保〔2019〕49号)》，其中文件明确以下几点：

1.自2020年1月1日起，不再向个人(家庭)账户分配资金，全面开展门诊统筹，原个人(家庭)账户结余资金不清零。住院期间不享受门诊统筹待遇。

2.参保居民在定点医疗机构门诊发生的政策范围内医疗费用，报销不设起付线，报销比例为50%；一个保障年度内门诊统筹基金最高支付限额为260元/人。

9. 投诉：洛龙区鼎盛国际小区电梯过检未张贴新的年检标。

市质监局回复：我洛龙区局接到该诉求后立即组织执法人员到现场调查了解情况，该小区在用电梯已经省特检院洛阳分院检验合格，由于物业公司没有到省特检院洛阳分院领取使用标志并及时张贴轿箱内，造成住户认为小区电梯没有年检。对此我局已责令物业公司尽快领取检验报告和使用标志，避免住户误解、引起不便。同时我局执法人员要求小区物业公司和电梯维保公司加强巡查及时排查隐患，确保电梯安全运行。

10. 咨询：机车工厂棚户区改造剩余地块如何规划？

市自然资源和规划局回复：地理位置表述容易产生误解，具体地块规划的用地性质建议可到我局详细规划科查询控制性详细规划，地址：新区市民之家六楼我局窗口，电话：65518316。根据您的表述，该地块应是机车工厂棚户区改造剩余地块。根据控制性详细规划，机车工厂附近规划的公共绿地有：安居路与陇海铁路西南角、玄武门大街以南规划机车厂路以东地块、中州东路与机车厂路东北角、史家街以东玄武门大街以北地块。辖区政府将按照规划逐步实施。

【尚未有结果】

1. 投诉：王城大道唐宫路口南人行道被非机动车占用，导致行人通行困难。

【网友建议】

建议：63路公交车延长到武汉南路蓬莱路口

网友：武汉南路小区众多，人流量较大，对公交车的需求较高，建议将63路公交车延长到武汉南路蓬莱路口，方便周边居民出行。

建议：夹马营路合理安排洒水时间

网友：瀍河区夹马营路路面洒水过于频繁，导致路面湿滑，经常有人骑车摔倒，建议适当降低洒水次数，合理安排洒水时间。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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