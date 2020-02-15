社保卡照片太丑可以重新补办吗？丨百姓呼声每日简报

10月19日0时--10月19日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计285条，已回复的帖子82条，未回复帖子203条。其中，市文物局、市发改委、市体育局、市生态环境局、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

10月19日0时--10月19日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计285条，已回复的帖子82条，未回复帖子203条。其中，市文物局、市发改委、市体育局、市生态环境局、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

【热帖】

· 洛阳博物馆闭馆应更加精细化、人性化

· 2021年元旦长跑还举办吗？

· 涧河公园同乐桥橡胶坝上游新种的水杉大面积死亡

· 使用过的废旧电池如何处理？

· 洛阳人社APP登录不上该怎么办？

· 网友发帖称居然之家奥普吊顶欺诈客户做虚假活动

· 三洋铁路三期宜阳段开工了吗？

· 社保卡照片太丑可以重新补办吗？

· 中州西路慢车道的停车位是否要收费？

· 周山隧道的限高杆为何拆除了？

【已回复】

1. 咨询：洛阳博物馆闭馆应更加精细化、人性化？

市文物局回复：感谢您对洛阳博物馆的关注和相关工作的认可，关于您反映的闭馆问题，在我馆的开放公告上公示了开放时间为每周二至周日上午9:00—下午17:00，16:30停止入馆，每周一闭馆(国家法定节假日除外)。每天16:30分开始在展馆循环播放闭馆须知，有可能是展馆空间问题，导致闭馆提示覆盖面存在死角；展厅安全员虽未着制服，但有统一工作服和佩戴工作牌。目前，我馆和有关人员正在协调灯光设置问题，并对安全员清场服务态度问题进行调查，同时也虚心接受您对洛阳博物馆工作的指导和批评，今后我馆将以此为戒，抽派专人进行工作督查，加强人员管理和服务人性化，进一步提高窗口服务水平。

2. 咨询：2021年元旦长跑还举办吗？

市体育局回复：元旦长跑是我市多年来一直坚持举办的群众赛事，2021年元旦长跑如无特殊原因也将如期举行，2020年元旦长跑应广大市民要求加入了半马项目，2021年所有项目目前还在筹备中，一旦确定将在广播电视、报纸及网络等媒体上对公众公开。

3. 咨询：涧河公园同乐桥橡胶坝上游新种的水杉大面积死亡。

涧西区回复：您反映的问题已收悉，指挥部高度重视，现将有关情况回复如下：涧河治理工程基础设施、绿化种植还在逐步完善和施工建设中，待到植树季节，适时进行补种，项目建成后，将形成“水清、岸绿、路畅、惠民”的良好局面。

4. 咨询：使用过的废旧电池该如何处理？

市生态环境局回复：一、目前国家没有关于废旧电池回收的相关强制性政策，2003年国家环境保护部和国家发展与改革委员会、建设部、科技部、商务部联合出台了指导性文件《废电池污染防治技术政策》。二、我国已于2005年1月1日起停止生产含汞量大于0.0001%的碱性锌锰电池, 2006年1月1日起，禁止经销汞含量大于电池重量0.0001%的碱性锌锰电池，目前市场上一次性锌锰电池为低汞电池。在缺乏有效回收的技术经济条件下，目前国家不鼓励集中收集已达到国家低汞或无汞要求的废一次电池。三、根据“技术政策”，废旧电池收集的重点是镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池、铅酸电池等废弃的可充电电池和氧化银等废弃的扣式一次电池。电池的制造商、进口商、使用电池产品的制造商应当承担回收废充电电池和废扣式电池的责任，自行或委托回收；充电电池、扣式电池和使用这些电池的电器商品的销售商应当在其销售处设立废电池的分类回收设施予以回收，并按照有关标准设立明显的标识。鼓励消费者将废充电电池和废扣式电池送到电池或电器销售商店相应的废电池回收设施中，方便销售商回收。四、电池的生产、销售商等属于城建环卫部门、工业和信息化部门、发展改革委等部门主管；环保部门根据职责分工，按照国家政策和废电池的实际情况，对含有害物质的废电池处理处置过程中污染防治进行监管。五、鉴于以上情况，投诉人可根据所存废旧电池的类型采取不同处理措施：如属于居民日常使用的可充电电池建议交给设有废电池回收的经销部门；如为工业废铅酸蓄电池，应按国家危险废物管理，在环保部门办理相应转移手续后交由有资质单位处置；建议在国家没有明确政策要求的情况不要集中收集废旧一次性锌锰电池。

5. 咨询：洛阳人社APP登录不上该怎么办？

市人力资源和社会保障局回复：由于网站安全升级，登录密码升为带2位字母8位密码。如果之前绑定过手机号，可以自行通过“忘记密码”功能重新设置登录密码；如果之前未绑定过手机号码，需携带身份证或社保卡重置密码和绑定手机号。地址在会展中心438房间。

6. 咨询：三洋铁路三期宜阳段开工了吗？

市发改委回复：据向三洋铁路项目业主单位了解，三洋铁路洛阳段目前尚未开建。建设计划由建设单位根据项目推进情况进行安排后向社会及时公布。

7. 咨询：社保卡照片太丑可以重新补办吗？

市人力资源和社会保障局回复：如您需要更换照片，可自己准备符合社会保障卡要求的白底电子版照片，携带本人身份证、和电子版照片到洛阳市社保卡经办服务网点补办。

8. 投诉：中州西路慢车道的停车位是否要收费？

涧西区回复：接到投诉后我局高度重视，车辆停车需要根据车位线停放，地面安装地磁带编号的车位根据规定依据洛阳市车辆统一收费标准收费。

【尚未有结果】

1. 咨询：周山隧道的限高杆为何拆除了？

2. 投诉：居然之家奥普吊顶欺诈客户，做虚假活动。

【网友建议】

建议：搭建牡丹创新平台推动洛阳牡丹品牌发展

网友：洛阳牡丹历史悠久，在国内外享有一定的盛誉。但洛阳牡丹相关的衍生产品归类繁杂，各家自行其道，形成不了较大的影响力。建议搭建一批牡丹创新平台，对洛阳牡丹相关的创意创新产品进行集中汇聚，展示洛阳牡丹厚重文化底蕴，提高洛阳牡丹品牌发展。

建议：优化丝路大道滨河南路段到伊洛路段路灯设置

网友：丝路大道滨河南路段到伊洛路段两侧树木枝叶茂盛，遮挡路灯。加上路灯亮度呈暗黄色，导致整个路段灯光昏暗，晚高峰行车极不安全，存在安全隐患。建议优化该段路灯设置，并修剪树木枝叶。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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