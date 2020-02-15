为冰冷积水中作业的检修师傅点赞！丨百姓呼声每日简报

10月14日0时--10月14日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计279条，已回复的帖子80条，未回复帖子199条。其中，市气象局、涧西区、市城市管理局、市卫健委、市教育局、市热力公司等单位回复积极。

10月14日0时--10月14日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计279条，已回复的帖子80条，未回复帖子199条。其中，市气象局、涧西区、市城市管理局、市卫健委、市教育局、市热力公司等单位回复积极。

【热帖】

· 洛阳今年是暖冬还是冷冬？

· 青岛路小学为何要求学生校内全程戴口罩？

· 出生证明上孩子的名字能否更改？

· 西苑公园图书馆周边噪音扰民

· 今年文明教师证书何时发放？

· 为泡在冰冷积水中作业俩小时的水务集团检修师傅点赞！

· 瑞江瀛洲花园供暖为何不按面积收费？

· 湘西腊味小炒餐饮服务证过期，超范围经营

· 洛阳今年还有普通话等级考试吗？

· 中州国际小区今冬能否正常供暖？

· 网友发帖称移动公司欺骗消费者 不兑现服务承诺

【已回复】

1. 咨询：洛阳今年是暖冬还是冷冬？

市气象局回复：10月上旬我市高海拔地区出现降雪在近年来也时有发生，此次老君山、白云山等地主要是由于强冷空气影响，降温剧烈，而高海拔地区降温更加明显，达到0℃左右，从而出现降雪。此次降温过程是秋冬季常见的天气过程，与拉尼娜并没有必然的联系。

一般而言，在多数拉尼娜事件盛期的冬季，欧亚中高纬大气环流经向度可能加大，影响我国的冷空气活动比常年更加频繁，我国中东部地区气温较常年同期偏低的概率较大。

但是，需要特别指出的是，每次拉尼娜事件的影响其实不尽相同，不是每个拉尼娜年的冬季我国平均气温都偏低，而且，在全球变暖的气候背景下，影响我国冬季气候的因素更加复杂，北极海冰融化、欧亚积雪变化等因素都会影响东亚冬季风环流的变率，进而影响我国冬季的气候异常。所以，今年冬天会偏冷还是偏暖，需要在科学分析的基础上进行综合研判。

按照气候统计，我市近年来每年冬天都有降雪天气产生，但强弱各有差异，公众需关注洛阳气象台发布的最新气象信息。

2. 咨询：青岛路小学为何要求学生校内全程戴口罩？

涧西区回复：因秋冬季是流感、水痘等各种传染病高发期，为保障学生健康、避免交叉感染，做好学校传染病防控工作，学校于10月12日通知全校学生进出校门需佩戴口罩。进入校园后以及上室外课时可不戴口罩。上室内课时建议佩戴口罩，但以学生个人意愿为主，并不做强制要求。

3. 咨询：出生证明上孩子的名字能否更改？

市卫健委回复：我委工作人员已与诉求人电话沟通，告知诉求人出生医学证明一经签发，关于孩子的信息均不能更改，诉求人可以到户籍部门为孩子改名。

4. 投诉：西苑公园图书馆周边噪音扰民。

市城市管理局回复：1.工作人员对在公园内使用音响锻炼音量较大的市民进行文明劝说，提醒使用音箱的市民降低音量，避免影响图书馆读书人员和其他人员。2.加强安保人员巡逻力度，持续文明引导需使用音响锻炼的市民，在其它对音量要求较少的休闲广场开展娱乐、健身活动。

西苑公园为开放性公园，良好的游园秩序需要我们大家共同维护，更希望工作人员在制止不文明行为和管理过程中得到市民游客的谅解。在此呼吁广大市民游客朋友相互理解、文明锻炼，共同维护好我们美好的家园。

5. 投诉：今年文明教师证书何时发放？

市教育局回复：洛阳市文明教师目前正在进行评比，请您耐心等待。

6. 建议：为泡在冰冷积水中作业俩小时的水务集团检修师傅点赞！

市水务集团回复：感谢您对我们工作的关注和认可，我们将继续努力，争取为客户提供更优质的供水服务。

7. 投诉：洛龙区瑞江瀛洲花园供暖为何不按面积收费？

市水务集团新区热力分公司回复：根据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、国家住房和城乡建设部《民用建筑供热计量管理办法》（建城【2008】106号）及《城市供热价格管理暂行办法》的要求，从2008年以后建设竣工的民居建筑，必须进行供热计量安装并按两部制收费，贵小区为新建小区，需实行分户价量，不能按面积收费。

如有其他疑问请拨打热线电话9618966，感谢您对新区热力的关注与支持。

8. 投诉：湘西腊味小炒餐饮服务证过期，超范围经营

市工商局回复：工作人员已经与您电话联系，说明情况，我们将对该商户营业执照有关问题进行调查处理，健康证问题请向疾控部门反映。

9. 咨询：洛阳市今年还有普通话等级考试吗？

市教育局回复：2020年普通话水平测试下半年测试已经进行，要根据实际情况决定是否再次安排，请经常关注教育教研网公告栏查看，如果有考试信息，我们会第一时间公布。下半年教师资格认定公告在洛阳教育城域网教师资格认定栏目已经发布。

10. 咨询：中州国际小区今冬能否正常供暖？

市热力公司回复：根据以往“热媒置换”的情况，有的小区因供暖设施老化严重，年久失修，原供暖管理单位入不敷出；有的小区供暖结余很少，原转供单位担心本次投入的“热媒置换”改造费用收回期过长或难以收回，可能会出现原管理单位不愿承担“热媒置换”的费用，不愿再为小区提供供暖服务，放弃管理小区的供暖。若出现这种情况，为了保障此类小区的基本供暖需求，将沿用去年处理此类问题的方法，应由原供暖管理单位向辖区政府写出停止管理小区供暖的书面申请，辖区政府同意后与市城管局进行沟通，并由辖区政府出具负责处理小区供暖弃管之前遗留供暖问题的承诺，其后，将由热力公司垫资进行“热媒置换”， 热力公司所垫改造费用由后续接管单位承担，或计入日后小区转供改直供的费用内，在没有找到新的接管单位或转供改直供前，暂由热力公司代为管理小区的供暖，维持小区现有的供暖状况。

【尚未有结果】

1. 投诉：移动公司欺骗消费者不兑现服务承诺。

【网友建议】

建议：整治湖北路小学周边商贩占道经营的现象

网友：湖北路小学门口和湖北路宜昌街口，以及景华路宜昌街口每天早上高峰期时部分商贩占道经营。此处有湖北路小学和涧西区实验幼儿园两个学校，早上人流量及车流量较大，再加上商贩占道经营，导致交通严重拥堵，建议相关部门及时整治。

建议：新奥华油燃气公司增加充值点或自助充值设备

网友：展览路金城寨街周边居民充值燃气卡时，可以到附近的营业厅、市民之家进行充值，但是这两个燃气充值点均在工作日可以充值，遇到节假日和晚上等特殊时段断气的情况下无法充值。建议新奥华油燃气公司可以在展览路金城寨街附近区域设置代充点或增设自助充值设备，以便在特殊时段满足周边用户生活需求。

(洛阳网见习记者 张晓丹 记者 李珂尧 整理)

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