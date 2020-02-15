恒生光合城一楼住户私挖地下室丨百姓呼声每日简报

10月15日0时--10月15日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计250条，已回复的帖子75条，未回复帖子175条。其中，市住房公积金管理中心、市公安局、洛龙区、市教育局、市自然资源和规划局等单位回复积极。

10月15日0时--10月15日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计250条，已回复的帖子75条，未回复帖子175条。其中，市住房公积金管理中心、市公安局、洛龙区、市教育局、市自然资源和规划局等单位回复积极。

【热帖】

· 住房公积金是否可按月提取还商贷月供

· 帝都国际城因容积率问题无法办理房产证

· 军安小区东侧修路进展缓慢，路况糟糕

· 恒生光合城一楼住户私挖地下室，楼上住户胆战心惊

· 学校强制要求家长配合下载手机APP

· 新区妇幼保健院儿保科护士不负责

· 王城桥下南停车场何时启用？

· 李楼镇太平村涵洞积水严重，坑坑洼洼

· 建安街古城天街小区何时通暖气

· 华林路恢复路面施工质量差

· 龙门商屯小区大喇叭影响居民休息

【已回复】

1. 咨询：住房公积金是否可以按月提取来还商贷月供？

市住房公积金管理中心回复：购买本地商品房办理商业贷款，按照偿还商业贷款办理公积金提取，需持以下材料：“购房合同、购房发票、贷款合同、近三个月银行还款明细、身份证、本人银行1类储蓄卡（工、建、中、农、交、邮储银行、洛阳银行均可）”。在还款期内，每年可提取一次，每次提取间隔需一年以上。

2. 投诉：帝都国际城因容积率问题无法办理房产证

市自然资源和规划局回复：该项目由洛龙区政府提交市问题楼盘会议，已拿出解决意见，目前开发企业正在按照会议意见办理中。

3. 投诉：军安小区东侧修路进展缓慢，路况糟糕

涧西区回复：涧滨南路打通工程预计11月中旬完工，暖气问题我办已接到气改水文件，现正排查了解情况阶段。您还可以到军安社区进行咨询。

4. 投诉：恒生光合城一楼住户私挖地下室，楼上住户胆战心惊

市住房保障和房产服务中心回复：经调查了解，该楼为高层框架住宅楼,地下为车库，1楼地坪与地下车库之间有部分为回填土层，11-2-101业主下挖的地下室位于1层地坪与车库顶层之间，下挖部分为回填层，未发现有拆改承重结构行为，现场已责令该业主立即停工。已责成辖区社区及物业监督该户业主尽快恢复原状。

5. 咨询：王城桥下南停车场何时启用？

市城市管理局回复：该停车场目前正在加紧施工改造中，开放时间待定，您可关注洛阳城市停车公众号，如果开放将会第一时间在此发布信息。

6. 投诉：新区妇幼保健院儿保科护士不负责

市卫健委回复：经查，当天下午该家长和患儿迟到18分钟，因为听筒治疗预约已满，每个时间段都有一个孩子，推迟时间会影响下一个孩子治疗，本着对全体患儿负责的态度，无法加队为该患儿检查。医院儿保科主任接投诉后已与家长联系向其解释情况，并要求科室工作人员做好人性化服务，特殊情况及时汇报，科室视情况安排加班，杜绝类似事件发生，患儿家属表示理解，该患儿检查治疗已经安排。

7. 投诉：学校强制要求家长配合下载手机APP

市教育局回复：“洛快办”APP作为2020年洛阳市委市政府的民生实事之一，是为个人、法人提供政务服务和便民服务的移动端官方总入口。以“洛快办、快捷办”为宗旨，以“提升群众体验”为出发点，以利企便民为落脚点，按照“突出高频事项，解决实际难题，推进集成服务”的原则，围绕老百姓“人生事”、为老百姓“解难事”，为全市人民提供覆盖“衣食住行，安居乐业，生老病死”全生命周期的便民服务。“洛快办”已开通的服务包括成绩查询、电子社保卡、公积金、交通、监管、民政等1000多项政务服务事项已上线，现可办600多项。您提出的建议老城区教育体育局也会进行相关调研，作出合理的调整。

8. 投诉：李楼镇太平村涵洞积水严重，坑坑洼洼

洛龙区回复：经核实，目前此处正在进行的为二广高速施工工程，我镇已与施工单位沟通，加强施工管理。

9. 咨询：建安街古城天街小区何时通暖气

市热力公司回复：如需供热请小区物业或业主代表统计小区用热比例是否达到50%，达到50%以书面形式到我公司市场科提出用热申请，您也可拨打我公司市场科电话咨询。市场科电话：64855333。

【尚未有结果】

1. 投诉：华林路恢复路面施工质量差

2. 投诉：龙门商屯小区大喇叭影响居民休息

【网友建议】

建议：华亨小区安装足够的充电桩，杜绝飞线充电乱象

网友：华亨小区发生多次火灾，均为电动车飞线充电引起的，虽有关部门和小区物业有禁止飞线充电的要求，但小区硬件设施太差，仅有一个车棚，不足以支撑居民使用，以至于飞线充电的现象屡禁不止，刚好现在小区旧房改造，建议拆除集中车棚，腾出空地，在每栋楼前建造简易车棚安装充电桩，方便居民充电，杜绝安全隐患。

建议：改善“河洛人人拍”举报方式

网友：目前，“河洛人人拍”必须用手机拍摄才可完成，而且定位问题也需改进，比如遇到违章情况，司机需靠边停车上传资料才能举报，但大部分情况下没法立刻停车，等有合适位置停车时，已是新的定位位置，无法定位案发位置，建议允许上传行车记录仪视频完成举报，或者允许事后上传举报证据，改善举报方式。

(记者 李珂尧 整理)

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