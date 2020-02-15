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新能源汽车停车能否优惠？丨百姓呼声每日简报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-19 11:34

　　10月16日0时--10月16日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计257条，已回复的帖子92条，未回复帖子165条。其中，市教育局、弘义集团、市医疗保障局、市城市管理局、新奥华油燃气公司等单位回复积极。

　　【热帖】

　　· 建议新奥华油燃气公司增设24小时自助缴费点

　　· 芳林路是否要往北扩建？

　　· 新能源汽车停车能否优惠？

　　· 哈啰单车垄断后市民投诉率暴增

　　· 西工区金宝贝早教中心承诺退款却迟迟不退

　　· 网友发帖称在九多肉多太原路店购买的食品变质

　　· 青岛路西苑路东商户在人行道上私设固定桩

　　· 城乡居民医保是否能变更门诊统筹定点医疗机构？

　　· 邙山镇中心小学何时开建？

　　【已回复】

　　1. 建议：新奥华油燃气公司增设24小时自助缴费点。

　　市新奥华油燃气公司回复：工作人员已和您取得联系并推荐附近代售点位置，近期公司也将在新区筹建24小时自助缴费点，目前市区已在陆续更换支持网上缴费的物联网表，更换之后可以在网上缴费，更加方便快捷。

　　2. 咨询：芳林路是否要往北扩建？

　　市自然资源和规划局回复：根据路网规划，芳林路向北至玄武门大街，规划红线宽度25米。

　　3. 建议：新能源汽车停车能否优惠？

　　弘义集团回复：您提出增设交流充电桩的建议，近期，停车场项目公司将针对没有交流桩的停车场周边情况开展调研，根据调研情况进行决策。新能源汽车在所属停车场内充电满10度后可免费停车2小时。针对停车场包年、包月活动，可关注“洛阳城市停车”公众号进行查看。

　　4. 投诉：哈啰单车垄断后市民投诉率暴增。

　　市城市管理局回复：现将您反映的问题答复如下：

　　要求哈啰共享单车加强服务，并针对诉求热点采取以下措施：1、早晚高峰后车辆不够用或写字楼等地方堆积——这个已经安排运维人员提前上岗进行调度。疏散车辆并尽快对车辆缺失地区进行补充。2、新款车辆缺电及带人问题。——缺电现在已经完全解决了，带人问题也联合交警部门进行查处。3、各别偏远地区车辆不运营问题——现在正在调整运力逐步开放更多运营区域。4、车辆使用不当或故障投诉——基本已经100%解决。

　　5. 投诉：西工区金宝贝早教中心承诺退款却迟迟不退。

　　市教育局回复：金宝贝没有在西工区教育体育局备案，没有查询到该机构联系方式和地址，希望您能告知电话，双方对该情况进行具体沟通。如有需要，可以直接与西工区教育体育局联系，电话：63892675。

　　6. 投诉：青岛路西苑路东商户在人行道上私设固定桩。

　　涧西区回复：您所反映的问题我办己收悉，立即安排城管执法中队对该处私设固定桩进行治理，现己治理完毕。

　　7. 咨询：城乡居民医保是否能变更门诊统筹定点医疗机构？

　　市医疗保障局回复：城乡居民参保居民搬家变更住址的，统筹区域内年度只能变更一次门诊统筹定点，跨统筹区域的，需在新的统筹区重新办理参保登记，在新的医保年度内就近进行门诊统筹定点就医。

　　【尚未有结果】

　　1. 投诉：九多肉多太原路店购买的食品变质发酸。

　　2. 咨询：邙山镇中心小学何时开建？

　　【网友建议】

　　建议：洛阳市博物馆闭馆时应更加精细化、人性化

　　网友：到洛阳市博物馆参观，无论是环境还是文物的介绍以及背后故事的展示都值得肯定。但是，17时一到，博物馆的工作人员就开始吆喝并往外赶人，闭馆服务做的不够精细化、人性化。建议市博物馆提前半小时播放音乐并语音提示闭馆，提前十分钟关闭部分展示灯光，让参观游客有个心理准备。

　　建议：调整王城路沿线路灯亮灯时间

　　网友：王城路沿线新装的路面照明设施亮灯时间不合理，现在18时天已黑了，但路面照明设施还没有亮。再加上是下班高峰，车多人多，存在交通安全隐患，建议相关单位参考实际情况及时做出调整。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

　　如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。

  
[ 责任编辑：张晓丹（见习）]
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