居民医保为啥每年都上涨？丨百姓呼声每日简报

10月20日0时--10月20日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计316条，已回复的帖子97条，未回复帖子219条。其中，市邮政管理局、中国银行洛阳分行、市医疗保障局、市住房和城乡建设局等单位回复积极。

10月20日0时--10月20日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计316条，已回复的帖子97条，未回复帖子219条。其中，市邮政管理局、中国银行洛阳分行、市医疗保障局、市住房和城乡建设局等单位回复积极。

【热帖】

· 建议大力支持河南科技大学争创“双一流”大学

· 快递已经到洛阳3天了，圆通为什么不派件？

· 建议王城大道隧道内分叉路提前设置指示牌

· 居民医保为啥每年都上涨？

· 灵活就业停保后，银行代扣协议会自动取消吗？

· 玄武门大街向西打通至王城大道工程何时开工？

· 洛阳市妇幼保健院核酸检测现场混乱

· 华林新村东门施工车辆占道导致交通严重拥堵

· 塔湾立交中州路以南段何时完工？

· 原河南科技大学周山校区如何规划？

【已回复】

1. 建议：大力支持河南科技大学争创“双一流”大学。

市教育局回复：目前，洛阳市正在谋划建设洛阳大学城，省教育厅出台了支持政策，将建设洛阳大学城纳入全省“十四五”高校布局规划，支持洛阳市引进国内外高水平大学建设研究院或校区，积极推荐并支持在洛阳市举办符合先进制造产业发展的高等学校，支持河南科技大学争创一流大学，支持驻洛高校扩大研究生培养规模，支持在洛高校省重点学科和省骨干特色学科建设。

2. 投诉：圆通快递已经到洛阳3天了，为什么不派件？

市邮政管理局回复：圆通公司因场地改造升级更改分拣设备，导致积压大量快件，目前圆通已改造升级完毕，我局已督促圆通加快分拣力度。

3. 建议：王城大道隧道内分叉路提前设置指示牌。

市住房和城乡建设局回复：考虑到隧道高度有限，设置悬挂式路名牌若太大，则影响大型车辆通行，拖设置较小则过往车辆难以看清。为实现隧道内道路的有效分流，我局已在隧道内路面上喷涂前方岔口指向。

4. 咨询：灵活就业停保后，银行代扣协议会自动取消吗？

中国银行洛阳分行回复：之前在银行签订的代扣协议不会自动取消，需要本人持身份证至网点注销。

5. 咨询：玄武门大街向西打通至王城大道工程何时开工？

市住房和城乡建设局回复：原定的玄武门大街(纱厂北路至王城大道)打通工程已调整为玄武门大街(王城大道至安居路)全线建设工程，目前我局正在完善相关手续，计划于2021年初开工建设。

6. 投诉：华林新村东门施工车辆占道导致交通严重拥堵。

瀍河区回复：我局已督促施工单位加大施工力度，尽快完工，早日还路于民。

7. 咨询：塔湾立交中州路以南段何时完工？

市住房和城乡建设局回复：塔湾立交中州路以南段计划于2020年底前主线完工，其余部分计划于2021年4月完工。

8. 咨询：原河南科技大学周山校区如何规划？

市自然资源和规划局回复：根据区域控制性详细规划，该地块规划为教育用地。

9. 咨询：居民医保为啥每年都上涨？

市医疗保障局回复：我市居民医保均按照河南省印发的城乡居民基本医疗保险指导意见执行相关文件，自2016年起由我省税务部门的各地市税务局开展城乡居民基本医疗保险征缴工作，相关文件可查询我省医保局、省税务局、省社保中心官网。随着每年医疗费用的上涨，医保基金支出压力进一步加大，各级财政补助资金也逐年增加，个人缴费也每年增加，以保证参保人员的各项医保待遇能正常享受。

【尚未有结果】

1. 投诉：洛阳市妇幼保健院核酸检测现场混乱。

【网友建议】

建议：洛邑古城景区加强细节管理

网友：周末去洛邑古城游玩，发现景区进门桥边上的树枝上钉了几个钉子，影响景区形象。并且，景区门口的停车场因位置有限，有一排车直接停到了草坪上，破坏环境。建议洛邑古城景区加强细节管理，跟文明城市相匹配。

建议：王城大道邙岭大道出口设置为两条左转车道

网友：王城大道邙岭大道由南向西左转，原来有两个左转车道，现在最左边的车道改为掉头车道，车辆出隧道时只有一个左转车道，导致车辆排队过长到隧道内，造成堵车。经过多次观察发现掉头的车辆较少，建议该路口设置为两条左转车道。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。