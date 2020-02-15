景华路小学对学校两侧人行道进行管控是否合理？丨百姓呼声每日简报

10月22日0时--10月22日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计270条，已回复的帖子62条，未回复帖子208条。其中，市教育局、市卫健委、市轨道交通集团、涧西区、洛龙区、高新区等单位回复积极。

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【热帖】

· 景华路小学对学校两侧人行道进行管控是否合理？

· 洛阳出生证明系统何时能恢复使用？

· 市区到吉利市域轨道交通是否有铺设计划？

· 第五人民医院买药挂号收费不合理

· 东方一小西大门的门面房为何还在出租？

· 牡丹新村能否改造立体停车位？

· 全国人口普查大同街55号院一周4次上门登记，是咋回事？

· 高新区繁华城小区物业不作为

· 广文路是否列入改造计划？

· 洛龙八小延时服务告家长书上的收费合理吗？

【已回复】

1. 投诉：景华路小学对学校两侧人行道进行管控是否合理？

涧西区回复：根据疫情防控的需要，为了学生的健康和安全，也为了使学生入校有秩序且保持一定距离，学校在学生上学放学期间，对学校两侧人行道进行局部管控。学生从校门两侧人行道入校时，暂时不允许行人通过。凡是从过街天桥上走下来的学生，直接进入隔离线内，是可以直接入校的。这既是对学生的保护，也是对行人的保护。自从实行这个方式以来，学校门口拥堵时间由原来的半小时缩短为十分钟左右，这也得到了交管部门的认可。学校仅在学生上学、放学高峰期对校门口两侧进行管控。入校高峰期，学校禁止学生穿越隔离线，也尽力劝阻路过行人也不要穿越隔离线。入校高峰期过后，行人可正常通行。目前，疫情防控形势严峻，学校的一些做法可能确实会给您出行造成一定影响，为了孩子们的平安健康成长，建议您从过街天桥的另一侧下桥。

2. 咨询：洛阳出生证明系统何时能恢复使用？

市卫健委回复：经了解。出生证明系统由于技术故障暂时无法正常使用，技术人员正在紧急修复中，预计明天可以恢复正常使用。

3. 咨询：市区到吉利市域轨道交通是否有铺设计划？

市轨道交通集团回复：我市正结合洛阳市国土空间规划的编制，开展城市轨道交通线网规划修编及二期建设规划相关工作，现阶段线网规划修编仍在研究深化中，洛阳-吉利的轻轨具体线位走向，待有新进展后将及时向社会和公众予以公布。

4. 建议：第五人民医院买药挂号收费不合理。

市卫健委回复：1、根据国家卫生部《处方管理办法》、《河南省处方管理办法实施细则》、《麻醉药品、精神药品处方管理办法》等规定，苯二氮卓类、二类精神药品处方量每次只能开3—7天量，医生超量开药必须注明理由，保证患者用药安全。其他综合医院都是按要求每次开药不超过7片，科主任开药不超过10片。第五人民医院结合实际情况，考虑病人是慢性病需要长期服药，在保证患者安全的前提下，规定苯二氮卓类药物每次开具不超过15天量，用量不超过30片，普通精神科药品处方量不超过30天量。2、第五人民医院各项收费标准一直按照2016年《洛阳市城市公立医院医疗服务价格汇编》和2019年《洛阳市市级公立医疗机构服务价格调整方案》规定执行，挂号费是0.5元，医师诊查费：副主任医师是7元，主任医师是8元。患者到该院就诊、开药为一个整体活动，按照省卫健委要求，医疗服务实行电子化系统，所有挂号收费都要通过电子系统规范操作，该院严格按照有关费用收取，不存在违规收费问题。3、目前该院正在整合搬迁的特殊时期，患者反映的有关挂号问题，院方表示高度重视，并会综合考虑、努力改进，在不违反有关规定的前提下，为患者减轻负担，提供更加优质的服务。

5. 咨询：东方一小西大门的门面房为何还在出租？

市教育局回复：东方一小大门口的门面房是学校前任领导于2010年11月与洛阳市涧西京华副食品商店李俊芝签订了合作建房协议，依据合同条文，对方投入资金约200万元建设而成。按照合同约定，一楼房屋自2011年9月30日至2022年3月30日归乙方经营，到期后学校才能收回。虽然，学校对大门口的门面房没有管理的权限，但是，学校并没有放松对于学生安全教育和门面房管理的力度。大队部利用校园广播宣讲食品安全教育常识，强化学生的思想认识；总务处组织人员对门面房小卖部进行巡查、监督；办公室组织家长志愿者义务执勤，疏导交通。针对您反映的问题，学校一定会坚持“教育督促为本，巡查防范为实”的原则，继续强化师生教育，“小手拉大手”共同维护好校门口的安全、秩序。

6. 咨询：洛龙八小延时服务告家长书上的收费合理吗？

洛龙区回复：为满足广大学生和家长对中小学生课后服务的迫切需求，努力办好人民满意的教育，根据教育部办公厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)、河南省教育厅等六部门《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(豫教基〔2020〕56号)和《洛阳市教育局等七部门关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(洛教基〔2020〕87号)精神。延迟服务由学生和家长自愿选择，不得强迫或变相强迫学生参加。课后服务对象是有服务需求的义务教育阶段本校在读学生，我区课后服务收费标准由区发改委审批。

7. 投诉：牡丹新村能否改造立体停车位？

涧西区回复：您所反映的事项我办已收悉，关于改造立体停车位事宜，经南昌路街道办事处华侨社区与洛轴资产管理公司联系沟通，现回复如下：洛轴资产公司也有这方面意愿，但前期需要做好居民调查，周围安全问题评估，两项工作完毕后，根据调查结果和问题评估，才能确定是否进行改造。

8. 投诉：高新区繁华城小区物业不作为。

高新区回复：关于您反映的问题，经了解，物业表示楼顶防火门按照消防要求为常闭式防火门；基于繁华城曾发生过人员坠亡事件，同时经常发现有未成年人在楼顶玩耍；社区督促物业公司在常闭式防火门处张贴风险提示，以减少安全隐患。繁华城充电桩安装的是符合国家标准的充电桩，充电桩本身电流为安全电流，区别于家中的直流电。电池充不满有很多原因，并非仅充电桩原因，考虑到业主实际利益，在无法更换充电桩的情况下，近期将相关费用将原有4小时/元改为5小时/元。如后期达不到使用要求时可以更新。关于充电桩质量是否合格的问题，建议由质监部门进行检测。社区已经督促物业公司加强管理，提高服务质量，对业主提出的问题积极配合解决，并且提高服务素养，与业主沟通时，一定注意服务态度，让居民能够在小区住的舒心、顺心。关于小区业委会成立的问题，根据《河南省物业管理条例》第十八条，一个物业管理区域成立一个业主大会，业主大会由物业管理区域内全体业主组成。创业路社区目前接管繁华城小区2、3、5、6、7、8、9、10、12、13号楼，1号楼正在办理手续，建设单位在该小区还有两栋楼尚未建设，待建设单位项目全部建设完成，条件具备后，社区将积极组织成立本小区业主委员会。

9. 咨询：广文路是否列入改造计划？

涧西区回复：现阶段我局没有接到广文路提升改造计划，您的建议我局会向上级部门进行汇报。

【尚未有结果】

1. 咨询：全国人口普查大同街55号院一周4次上门登记，是咋回事？

【网友建议】

建议：王城大道隋唐植物园西门口安装隔离栅栏

网友：王城大道路东南向北隋唐植物园西门口机动车道和非机动车道有个大开口，如图所示，虽然设置的有非机动车行驶指示牌，但很多非机动车从这个开口直接横穿马路，不仅影响正常行驶的机动车辆，而且容易发生交通事故。建议用隔离栅栏将非机动车和机动车道隔开，确保交通安全。

建议：玉衡游园内增设健身设施

网友：位于芳华路衡山路口的玉衡游园目前已建好一半并投入使用，未建好部分迟迟不见动工。玉衡游园附近居民较多，建议修建另一半游园时增设健身器材、篮球架或乒乓球台，满足周边居民休闲健身需求。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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